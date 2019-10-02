《CS GO 絕對武力：全球攻勢》加入武器箱X光檢測機制規避法律

轉蛋以及戰利品箱這類機制在近期可說是為不少遊戲開發商賺了不少錢，但也因導致幼年玩家掏空父母存款或是有相關成癮症狀的玩家散盡家財的事件不斷發生，為遊戲帶來了更多的負面印象外，也進一步迫使部分國家政府開始進行管制，讓部分遊戲機制在某些國家內無法透過現金消費體驗。

多數的遊戲開發商對於國家的管制都沒有明確的解決方案，多數都是先取消內購課金機制讓遊戲先行推出，並同時與政府協調或是尋找其他應對方式。而就在多數的廠商都還在尋找方案時，Valve貌似已找到了一個看似沒什麼差別，但卻能夠規避政府法律管制的手段。

轉蛋以及戰利品箱等這類機制在近期已開始遭受部分國家政府的管制（《絕對武力：全球攻勢》遊戲畫面）

那就是「 X 光透視機（X-ray Scanner）」機制（《絕對武力：全球攻勢》遊戲畫面）

Valve在近期針對《絕對武力：全球攻勢》法國版本釋出了新的武器箱機制更新，玩家在取得箱子並準備花錢購買要匙開啟前會先投放至X光透視機檢測，檢測完成後便可得知箱子內是什麼樣的武器造型，再決定是否要花費現金購買鑰匙來解鎖箱子。

檢測完後便會顯現武器箱所涵蓋的槍支造型（《絕對武力：全球攻勢》遊戲畫面）

檢測完後便會顯現武器箱所涵蓋的槍支造型（《絕對武力：全球攻勢》遊戲畫面）

聽起來對玩家來說是個福音，但這項機制背後也潛藏著一些限制，玩家若沒有在X光透視機檢測完後順勢花錢買鑰匙開箱則無法繼續檢測下一個武器箱，也就是即便已得知武器箱內的物品不是自己想要的，玩家還是得花錢買鑰匙自行吃下，否則將無法繼續開箱。

未把檢測完畢的箱子花錢開掉，就無法使用 X 光透視機檢測下一個箱子（《絕對武力：全球攻勢》遊戲畫面）

「必須告知消費者花錢所購買的商品為何物」是個時常被政府拿來打擊轉蛋、武器箱和戰利品箱這類隨機消費機制的點，而 Valve的做法便是修改遊戲機制，讓玩家在花錢開箱前先行得知內容物為何，藉此規避了政府的管制，但背後又潛藏著一些限制來確保讓整個武器箱的獲利形式不便，整體來說只是多了一道用來避開政府管制的手續。

這項更新實裝後，不少玩家也開始在摸索這項機制是否有漏洞可利用，像是用 X 光透視機檢測發現是毫無價值的武器造型後，能否直接投放至Steam Market脫手該武器箱，藉此來繼續使用透視機檢測其他箱子。但測試後便發現箱子在經歷 X 光檢測後都變為帳號榜定的武器箱而無法投放至Steam Market脫手，想開箱還是得乖乖把前一個垃圾給吃下去才能開（？）。Valve的手段對多數遊戲開發商來說想必是個福音，但對玩家來說恐怕就不是什麼好消息了。

而唯一的好消息大概就是…▼▼▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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