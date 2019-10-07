光之戰士無所不在！堂本光一自曝《FFXI》遊戲時數已達900日

有不少日本藝人都曾在電視節目上爆料過自己很喜歡遊戲、漫畫等等，像是國民天團「SMAP」的木村拓哉是《One Piece》的死忠粉絲，喜歡玩遊戲的女演員本田翼在今年東京電玩展擔任官方代言人。而傑尼斯（Johnny事務所）人氣偶像組合「Kinki Kids」當中被粉絲愛稱為王子的藝人「堂本光一」，曾在自己的廣播節目上說到對於網路遊戲《Final Fantasy XI》（以下簡稱《FFXI》）的熱愛程度不輸給任何人，而近日他再次提到除了《FFXI》以外《Final Fantasy XIV》（以下簡稱《FFXIV》）也有在玩，此發言一出讓不少玩家們都為之驚訝，原來王子也是光之戰士的一份子？

從 2002 年推出的《FFXI》是《FF》系列當中第一款 MMORPG，營運至今已度過了 17 個年頭，玩家可以從 5 大種族當中選擇喜歡的種族並自行決定角色的外觀之外，以往單機版的隨機遇敵的戰鬥方式在《FFXI》當中會直接看到怪物進行戰鬥，多樣化的職業系統也是讓玩家津津樂道的地方。

堂本光一

堂本光一在今年 6 月 17 日播出的廣播節目「KinKi Kids 怎樣的傢伙！」（KinKi Kids どんなもんヤ!）中，說到自己成為《FFXI》的玩家到現在已經過了 7 年，總遊戲時間已達 900 天，這番話還嚇到他的搭檔堂本剛。

該期節目播出後過了幾天，以《FFXIV》為題材的電影《光之父親 劇場版》在日本上映，有聽眾留言問他是否也有玩《FFXIV》呢？堂本光一果斷的表示他當然有玩。從廣播內容節目中可以得知他對於隨機和不同玩家組隊打副本這方面到現在還是不太習慣，如果是和朋友一起組隊的話還說得過去，跟不認識的人組團這種方式怎樣都不太喜歡，他提到自己的個性比較老派，還是比較《FFXI》的組隊戰鬥系統。

FFXI已經推出近17個年頭（Square Enix）

此外在節目中堂本光一亦有提到關於練等以及職業選擇上的辛苦，他自己本身很喜歡「武士」（侍）這個職業，但不知不覺之間就轉成玩後方輔助兼回覆的「白魔導士」，常常在隊伍裡被隊友說快點回覆啊這種要求很多的話，起初他覺得這些話聽了刺耳，但是後來發現到玩補的重要性後，「覺得隊友沒有自己就不行啊」的優越感就油然而生，拚了命都要保護好隊友。當節目進行到討論聽眾煩惱的單元時，聽眾來信表示跟自己相處不來的人要怎樣交往的時候，堂本光一說把自己當成是白魔導士思考看看，在粉絲的面前意外展現出熱愛遊戲的一面。

每個隊伍不可或缺的奶媽「白魔導士」（Square Enix）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO