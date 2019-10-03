【CoD MW】英國直擊！倫敦試玩活動公屋恆仔現場報告

【Cod MW】一直以來都被視為CoD系列的巔峰之作《Modern Warfare》系列，其軟重啟（soft reboot）新作《Call of Duty: Modern Warfare》（2019）將於10月25日推出，自然令一眾玩家極之期待。官方亦隆重其事，接連舉辦多個宣傳活動，宅民黨有幸獲邀參加剛於倫敦舉行的試玩會及訪問環節，以下為大家送上報導。

今次《Call of Duty: Modern Warfare》試玩活動於英國倫敦的Motel Studios舉行，是一個位於火車橋底的小型活動場地。和會議中心等地方相比雖然是沒那麼氣派，但反而更為適合「Modern Warfare」這個遊戲：紅磚砌成的牆身，因火車經過而不時傳來的轟隆聲，再加上別具心思的場地佈置，置身其中不期然讓人產生少許像是身處戰場中的安全屋或是防空洞般的感覺。（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

在訪問和試玩開始之前，遊戲的Narrative Director（可說是劇情和人物總監）Taylor Kurosaki進行了一段演示，重點講解了今次reboot的戰役模式（Campiagn）以及遊戲所採用的新技術等。他提到今次CoD MW大量運用了名為Photogrammetry的技術，將實物或實物的照片掃瞄後製成3D模型以之製作遊戲場景，Taylor引述美術團隊說這種方式在製作材質受損耗、老舊、風化等狀況（例如一道被炸彈炸爛的車門）的物件時，能大大提高像真度和製作效率。此外也演示了遊戲先進的光源技術，例如有「Volumetic Light」光源會和遊戲場景如煙霧濃度等即時互動；以及夜視模式時所使用的技術等。相信有玩Beta的玩家都會感到遊戲畫面非常美觀，原來其中是有如此多的技術和製作團隊的努力。

Taylor Kurosaki（圖片提供：Activision）

雖然作為重啟作，也許玩家們會有劇情會否新不如舊的擔憂（實確MW3部曲的劇情鋪排實在經典）；不過就目前所見的演示而言，個人對新作的劇情還是很有信心，尤其是其表現手法實在非常出色：在活動中Taylor展示了遊戲的其中一個戰役關卡「Operation Clean House」的gameplay影片，我可以說，單論這個關卡，可稱得上個人體驗過的射擊遊戲中最優秀的關卡之一，沉浸感出色得就算我不是拿著手掣在玩而是看影片，都已經緊張得手心冒汗。不過暫時還未能公開相關情報，大家期望一下官方進一步公布吧！

+ 4 + 3 + 2

有玩的人都會知道劇情和角色魅力絕對是Modern Warfare系列的一大賣點，而來到Modern Warfare 2019，開發團隊找來了Captain Price的配音員Barry Sloane直接飾演其動作捕捉演員，過場CG也全以動作捕捉製作，相當有電影感。而是次活動一大亮點就是有遊戲三位主要角色的動作捕捉演員Barry Sloane（飾Captain Price）、Claudia Doumit （飾Farah Karim）及Elliot Knight（飾Sgt. Kyle Garrick）三人；以及作為遊戲顧問的兩位前美國海軍海豹部隊成員Mitchell Hall及Stephen Sanders兩人到場進行分享會及訪問。

左至右：Elliot Knight、Claudia Doumit、Barry Sloane（圖片提供：Activision）

三位演員都十分開朗和風趣幽默，在座上大談動作捕捉期間的各種趣事，尤其三位其實在CoD MW之前都未有太多動作捕捉拍攝的經驗，在拍攝場地的見聞都令其相當新鮮。Elliot便提到在開始拍攝之前，團隊會播放一段以「樂高人」般的模組來演示的3D動畫，以作動作及對話的指引，然後他們就以此為基礎自由發揮拍攝。而Claudia更是第一次從事遊戲相關的拍攝工作，對於動作捕捉拍攝需要戴上各種動作捕捉工具、在臉上畫上一點點的Tracker等都相當新鮮。

至於提到拍攝期間有什麼趣事或難忘的事情，三人都不約而同地說錄製角色死亡時的音效是最有趣的，不單需要費力演出臨死的慘呼，更因為不同關卡、版面裡會需要不同的死亡音效，於是就這麼花了一段時間來錄製各種「慘叫聲」：這個是第一關的慘叫、然後是第二關的慘叫...

今次活動是十分有趣和難忘，除了三位演員都非常平易近人和有魅力外，更因為今次第一次和真正的軍人接觸和對話，相當難忘。至於試玩報告以及各嘉賓訪問內容請見另文詳述。