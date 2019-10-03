【CODE VEIN 攻略】連線模式玩法分析．網上救援賺印記

CODE VEIN開始網絡連線模式方法不難，可是這遊戲不是《GODEATER》及「芒亨」的多人狩獵，參與人數及客方的行動被加上嚴謹限制。 本文戰鬥心得不算多，但可兼任網上模式獎盃「高名顯赫」條件攻略。 （文：N.芝村）

開始網上共鬥

網絡模式的選擇在遊戲中的暫停選單中，選擇連線模式開始遊戲，並在OPTION鍵選單用「多人連線遊玩」即場招人。本作只可進行「求救（募集）」或「接收求救（加入）」，名額只限1名，以「2名玩家+1名NPC」的陣容繼續戰鬥。

「BOSS房間內」、「BOSS死後的主線迷宮」或「據點」等部分版圖無法出求救，打算找援軍對BOSS的話，就要入房前找救兵。

搜尋玩家的法則

連線狀態最大人數為「2名玩家+1名NPC」，技術足夠時也可面對BOSS，任何「玩家死亡」或「打倒場地內大BOSS」時強制解除連線。

現版本不能自選玩家及場地，如不設定密碼，想找朋友或老手玩家的話只有靠運。如果身處主線迷宮發出或搜尋求救，必定中主線的玩家。相反在深層求救，就會去深層。

援軍能力受限

當援軍的客方玩家並不能「任意移動」或者「以極高LV盡情殺敵」，他們行動及能力均遭受限制：

首先是行動限制，客方玩家「不能取寶箱或重要道具」及「先行進入BOSS房」。相反平常殺敵掉下的霧粒道具，客方可以收集。至於能力，客方玩家LV依照主方玩家能力調整，再生能力亦會減少。換言之極高LV加入未必有利，相反低LV亦有機會應付對手。

深層安心賺印記

連線模式的真正目標，是收集擊倒BOSS取得的「敬重印記」，以此令「共戰者的英名」升級。獎盃「高名顯赫」條件，就是英名升至30級，需要400個印記。

主線迷宮易迷路易跌死，加上後期BOSS亦不易對付，有可能在毫無收穫的狀態下撤退。想安心儲印記的話，大可在深層主動或搜尋求救——因為即使是深層BOSS化嘍囉，也會有印記。