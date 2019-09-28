Switch Lite試玩簡評：出街自私玩一流　精選10月必玩遊戲

Switch Lite經已推出，很多未買Switch的朋友都心郁郁：「到底這部縮細了又刪減了接駁電視功能的新機有何吸引力？值不值得買？」小弟上星期初步試玩過後，發現它其實有不少優點，並非坊間所說那麼一文不值，而且更特別適合一些喜歡玩單人遊戲的玩家。如果你是其中之一的話，不妨看看本文的玩後感，另加十月7款最適合Switch Lite遊戲推介。

Switch Lite玩上手後感

首先是體積，Switch Lite機身體積縮少了，感覺上更符合人體工學，俗一點說就是「更好揸手」；外形上比原版Switch好看多了，拿出街不單是輕了這麼簡單，因為過往Switch太大部在車上玩總是有點老尷，現在因為變小了而且因為襯色而變Chill了，搭車時拿出來玩感覺更良好，抽象一點說就是「順理成章不會太突兀」。

接著就是屏幕，最初我也因為屏幕變小了而擔心影響遊玩感受，但玩上手後發現問題原來不大，作為一部手提遊戲機，其實遊玩過程中持機者會很自然地將屏幕跟眼睛的距離作前後微調，並不會出現「因為屏幕太細而看不清題示內容訊息」的問題；最後是觸感，這方面可以說是Switch Lite最大優化，不管是十字掣還是左右上角的LR掣，只要玩上手的話便會發現非常好按，原版Switch的Joy-Con那種塑膠感以及按得指公痛的問題完全消失，按鈕的改善成為了Switch Lite最大吸引力。

總結來說，如果你本身是一個自私玩的小毒毒，不喜歡Party Game，又不喜歡體感遊戲，只沉醉於單人向遊戲，例如RPG又或ACT，也沒有一定要駁電視用大銀幕玩的強逼性的話，Switch Lite確實很適合帶出街在交通工具上玩、以及在臨睡前放在床頭玩到瞓著的小夥伴。

十月最啱Switch Lite遊戲推介

《大家來閱讀空氣 2 ～令和～》發售日期：已推出

《大家來閱讀空氣》是非常好笑的迷你遊戲，讓你在公眾場合作出一些很違和又或很尷尬的事，而且當中過程只有數秒，例如「三個空位你本來坐中間遇上情侶讓不讓座」、「跟女友街上拖手前方遇到屎會靠哪一邊繼續行」等，玩到一定題數後遊戲便會分為「synchronize」、「Follow」來個總結，看你合不合群以及是否刻意做出一些離群「Odd事」，此作如果二人玩的話絕對是笑料百出，一個人玩的話會也超級暗爽，強烈推介。

非常好笑的迷你遊戲，讓你在公眾場合作出一些很違和又或很尷尬的事。

《超級機械人大戰 V》發售日期：10月3日

從來都覺得《機戰》這類戰棋遊戲最適合在手提機上玩，今次《V》作為系列25週年紀念的第二波新作以及首款中文化版權系列作，而且一改過往換湯不換藥陋習，除了以全新元創故事包裝，更加在動畫及系統上大幅改革，同時又不失系列的原汁原味，再加上新加盟《驚爆危機》、《勇者特急》、《魔神英雄傳》、《海底兩萬哩》作品機體，如果之前大家沒有玩PS4版的話，此次Switch版不可錯過。

新加盟《驚爆危機》、《勇者特急》、魔神英雄傳》、《海底兩萬哩》作品機體。

《復活同盟 HD Remastered》發售日期：10月10日

本格RPG，曾在3DS上推出並得到不少遊戲媒體讚賞，遊戲最大特色是可以讓玩家操控多達九名角色，角色全都來自不同種族、性別、年齡、立場，每一位角色也有屬於自己的故事，玩家需要在冒險過程中將他們成為自己夥伴，最後就是跟所有夥伴在非常廣闊的世界地圖中使用飛空艇等各種交通工具戰鬥冒險。《復活同盟 HD Remastered》如今在Switch上高清並中文化，了解故事無難度，值得一玩。



讓玩家操控多達九名角色，角色全都來自不同種族、性別、年齡、立場，每一位角色也有屬於自己的故事。

《Arc of Alchemist 世界終焉的物語》發售日期：10月10日

在日本頗受歡迎的《Arc of Alchemist 世界終焉的物語》，不過在香港卻沒有受到很大注目。遊戲同樣屬本格RPG，無縫戰鬥連接的效果做得非常之好，而且著重戰鬥策略，隊形指示及使用武器屬性等要素非常重要，單是武器便有劍、槍、短檢、魔杖、魔導書、斧、弓箭、炸彈八種，另外還有搜集素材的鍊金術系統，而且遊戲幻想色彩濃厚，全因背後有天野喜孝發功，由他負責人設及世界觀已是一大賣點，加上此作同樣有中文化，吸引力大增。

天野喜孝負責人設及世界觀已是一大賣點，加上此作同樣有中文化，吸引力大增。

《妖怪手錶 for Nintendo Switch》發售日期：10月10日

當年在3DS上非常受歡迎的作品，如今在Switch上高清重製，雖然都是收集妖怪然後戰鬥的大路模式，不過玩過後卻會發現系統上的心思絕對堪稱一等一大作，除了景太遇上不同妖怪時的故事和戰鬥相當細膩精采，其他小遊戲和冒險也製作得相當豐富，如在不同城鎮版圖中尋找小巷或地下水道進行探險，又可以捉蟲和捕魚，如果閣下喜歡《Pokemon》的作品又未玩過《怪物手錶》的話，強力推介這款遊戲，也可作為未推出《劍／盾》之前的空檔期緩衝。

遊戲元素相當豐富，如在不同城鎮版圖中尋找小巷或地下水道進行探險，又可以捉蟲和捕魚。

《牧場物語》發售日期：10月17日

在云云《牧場物語》系列中，這款於2003年推出的《牧場物語 再會礦石鎮》算是比較多人玩過並且鍾愛的系列，只因當年在GBA上推出，令很多玩家都接觸過此作，今次重製除了完全製作成3D外，玩家可以一嘗種植蔬菜、照顧小動物、和鄰居女孩談戀愛然後結婚的滋味，最好笑是加入全新女神模式，大家在現實中追不到女神的了，快回到遊戲一嘗心願吧，另外亦有河童給重口味的朋友選擇，讓大家談一場人妖戀。

最好笑是加入全新女神模式，有河童給重口味的朋友選擇，讓大家談一場人妖戀。

《瑪利歐 & 索尼克 AT 2020 東京奧運》發售日期：11月1日

作為競技遊戲當然一班人玩最開心，但《瑪利歐 & 索尼克 AT 2020 東京奧運》實在有太多運動項目，21項奧運競技項目每項玩一日都夠玩一個月，跟真正運動一樣，如果想跟人比賽不自行訓練三五七日，很難跟人比拼較勁，所以強烈建議大家先在搭車時先操熟一些項目，然後再在網上跟最多八位對手進行大比拼，其中「夢幻競技」中的「划艇」和「空手道」相信將會成為推出後最熱爆項目，集中這幾項訓練吧。