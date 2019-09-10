少年JUMP大熱作《鬼滅之刃》禰豆子限定背囊　神奇設計孭妹妹出街

如果有大忙人問起你今個夏天有邊套番追得過，你答《鬼滅之刃》實冇死。作為一套王道熱血番來講我估好多動畫迷都應該收貨有突：作畫靚、戰鬥場面緊張刺激、角色叫鮮明細膩、每集尾位懸念吊你胃口。基本上你要求一套娛樂性高的優質作品，《鬼滅》都做到了，甚至有人講笑話製作公司ufotable之前傳出逃稅醜聞，都是為了投資此番經費也。

改自吾峠呼世晴漫畫作品的同名動畫《鬼滅之刃》紅透半邊天，男主角炭治郎的萌爆「鬼妹」禰豆子更加是爆紅，超多女士cos之餘更成了網絡memes熱門素材。一時之間，幾乎形成一種空氣，甚至是一種壓力，一種誘惑，如果誰沒有睇《鬼滅》睇禰豆子點樣縮細身體跑跳避刀，就好像是一大憾事，不得不擠時間，去湊個熱鬧。

（《鬼滅之刃》動畫擷圖）

所謂「劇透死全家」，目前電視播到22集，漫畫黨就請高抬貴手不好向動畫黨穿橋，不過記者都有朋友等不切動畫一早去了補漫畫。點都好，最近網民都在Twitter瘋傳限定販售的「禰豆子背囊」就非常過癮，忠粉或各路妹控真係要睇睇。

禰豆子背囊目前於JUMP SHOP限定販售，售價3600日元未連稅（約港幣263元），不算貴，也勝在設計夠還原。禰豆子由於討厭陽光，日間都縮小身體躲藏在炭治郎身後的木箱中，這背囊製成木箱樣子，外形特別也許令平時不太揹背囊的朋友都有興趣。只是揹個箱出街、打開裡面仲有個妹，恥力低點都「搞唔掂」；二來就是這類宅得來有點cult的商品總是極速售罄，網上買食炒價也未必夠人搶，入手甚難也。

禰豆子背囊內外一覽。

簡直是現成的炭治郎cosplay道具：

（竈門のあ治郎Twitter@noapi_dayo）

去年JUMP SHOP其中一間分店的《鬼滅之刃》專區，當時區內已陳列了禰豆子背囊（點擊放大圖片細睇）：

店內也有此款超過癮的「禰豆子竹筒購物袋」，成個摺埋是禰豆子口咬的竹筒！（點擊放大圖片細睇）：