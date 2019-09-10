少年JUMP大熱作《鬼滅之刃》禰豆子限定背囊　神奇設計孭妹妹出街

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

如果有大忙人問起你今個夏天有邊套番追得過，你答《鬼滅之刃》實冇死。作為一套王道熱血番來講我估好多動畫迷都應該收貨有突：作畫靚、戰鬥場面緊張刺激、角色叫鮮明細膩、每集尾位懸念吊你胃口。基本上你要求一套娛樂性高的優質作品，《鬼滅》都做到了，甚至有人講笑話製作公司ufotable之前傳出逃稅醜聞，都是為了投資此番經費也。

改自吾峠呼世晴漫畫作品的同名動畫《鬼滅之刃》紅透半邊天，男主角炭治郎的萌爆「鬼妹」禰豆子更加是爆紅，超多女士cos之餘更成了網絡memes熱門素材。一時之間，幾乎形成一種空氣，甚至是一種壓力，一種誘惑，如果誰沒有睇《鬼滅》睇禰豆子點樣縮細身體跑跳避刀，就好像是一大憾事，不得不擠時間，去湊個熱鬧。

（《鬼滅之刃》動畫擷圖）

所謂「劇透死全家」，目前電視播到22集，漫畫黨就請高抬貴手不好向動畫黨穿橋，不過記者都有朋友等不切動畫一早去了補漫畫。點都好，最近網民都在Twitter瘋傳限定販售的「禰豆子背囊」就非常過癮，忠粉或各路妹控真係要睇睇。

禰豆子背囊目前於JUMP SHOP限定販售，售價3600日元未連稅（約港幣263元），不算貴，也勝在設計夠還原。禰豆子由於討厭陽光，日間都縮小身體躲藏在炭治郎身後的木箱中，這背囊製成木箱樣子，外形特別也許令平時不太揹背囊的朋友都有興趣。只是揹個箱出街、打開裡面仲有個妹，恥力低點都「搞唔掂」；二來就是這類宅得來有點cult的商品總是極速售罄，網上買食炒價也未必夠人搶，入手甚難也。

禰豆子背囊內外一覽。

簡直是現成的炭治郎cosplay道具：

（竈門のあ治郎Twitter@noapi_dayo）

去年JUMP SHOP其中一間分店的《鬼滅之刃》專區，當時區內已陳列了禰豆子背囊（點擊放大圖片細睇）：

店內也有此款超過癮的「禰豆子竹筒購物袋」，成個摺埋是禰豆子口咬的竹筒！（點擊放大圖片細睇）：

《鬼滅之刃》動畫聲優小西克幸、花澤香菜、關智一齊集陣容超豪華
【MHW ICEBORNE】攻略：超方便坐騎系統　永霜凍土獸纏族任務解說
【MHW ICEBORNE攻略】鍊金必得增彈珠、體術珠秘技！想刷就要快手
【MHW ICEBORNE攻略】新狩獵始動！主線流程Master Rank 12-18
【MHW ICEBORNE】飛翔爪全攻略　撞牆技巧、軟化肉質、連技派生
【MHW ICEBORNE攻略】新狩獵始動！主線流程Master Rank 4-12心得
【MHW ICEBORNE 攻略】新狩獵始動！主線流程Master Rank 1-4心得
NBA 2K20 籃球遊戲上手玩：AD加持 MyPlayer 升級更快
《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》改編動畫將在2020年1月播出
【TGS 2019】《Final Fantasy VII Remake》公開新主視覺美術欣賞
Xbox One X Gear 5 超型冰封骷髏限量版主機．AAPE聯乘潮服開箱
《Death Stranding 死亡擱淺》「Very Easy」難易度降低入門門檻
《黑色沙漠》PS4版Megan Fox完整宣傳影片首次公開
Switch 推體感健身配件 Switch Fit？能否重現Wii Fit光輝歲月？
淺談任天堂SWITCH 2019秋季部署　謎之體感運動遊戲成焦點
PROJECT RESISTANCE再推《Biohazard》細數十大最想重製生化系列
Pokemon 寶可夢 劍盾 收藏百款咖哩食譜　網民：不如收錄多點精靈
【TGS 2019】《FAIRY TAIL 妖精尾巴》公開發售日期及宣傳影片
《御姐玫瑰：起源》公開最新畫面！重返系列原點再開殺戮戰場
【Astral Chain 異界鎖鏈】30小時爆機評價　爽快耐玩誠意佳作
Predator Thronos Air Acer電競王座推出簡化版 IFA 2019公開
Switch《Luigi Mansion 3》2人合作捉　8人連線玩娃鬼party game
Switch《聖劍傳說3 TRIALS of MANA 》名作3D重製預約特典公開
Switch《Mario Sonic 東京奧運》 紅白機懷舊玩法 跳進東京地圖
買Switch超任版無線手掣　4P打孖寶賽車 及其他 SFC 經典遊戲
《幻影異聞錄＃FE Encore》發售日公開！預先下載即日起正式開放
Switch《任天堂明星大亂鬥 SP》餓狼傳說Terry參戰！
Nintendo Switch《鬥陣特攻 傳奇版》附贈連線資格及黃金戰利品箱
Wii人氣RPG復活！《Xenoblade異度神劍》高清版Switch強勢回歸
Switch《集合！動物之森》無人島展開新生活【Nintendo Direct】
【ASTRAL CHAIN 異界鎖鏈】攻略　元素編碼：豪華 6 種取得方法
Daemon X Machina Switch版　公開「大塚明夫」旁白最新影片
《Kingdom Hearts 王國之心III》新DLC　開放新角色受玩家期待
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。