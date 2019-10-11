【Pokemon Masters】製作人長文道歉　正視遊戲問題及未來計劃

遊戲動漫
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任天堂聯合DeNA的手機遊戲Pokemon Masters，有著遊戲界數一數二的大品牌及Fans Base，雖然起步成績不錯，但經歷一個月後因種種問題慘遭滑鐵盧。製作人近日終於出文，道歉及表示今後狀態：

Pokemon Masters的製作人，DeNA的佐佐木悠（Yu Sasaki）於官網上發表一篇長文，有齊日文版及英文版本，對廣大的Pokemon Fans表示感謝，亦對遊戲的不完善表現歉意。更表示會引入另一位DeNA成員井口徹也（Tetsuya Iguchi）作為新製作人，以雙製作人的方式去改善遊戲。

Pokemon Masters 官網刊出「製作人的信」（網站截圖）

佐佐木歸納了玩家對現時Pokemon Masters最大的不滿之處，包括遊戲有很多Bug/Glitch而團隊未能迅速地解決；遊戲的內容不足，玩家很快就玩完；以及遊戲的整體戰鬥難度沒令人滿意，尤其是EX Challenges令人卻步。

佐佐木表示團隊現時已有加強，而現時將會著重於解決四大重點，包括內容不足、報酬不吸引、難度及設計不佳、以及遊戲操作性不佳。未來團隊亦會增加更多的劇情事件，以及重整報酬系統。最後團隊對於遊戲未能達到玩家的預期，亦對自己表示失望，以及對玩家們致歉，並務求此落差不會再發生。團隊亦表示非常感謝玩家們的回應，包括正面及負面的，他們都會一一接受。

官網完整長文：日文英文

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