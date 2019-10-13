PS4 小島秀夫力作《Death Stranding 死亡擱淺》11.8發售新料公開

日本知名遊戲製作人「小島秀夫」領軍的小島工作室製作，SIE預定於2019年11月8日在PS4主機上推出的新作動作冒險遊戲《Death Stranding 死亡擱淺》，隨著遊戲即將上市，小島總監也特地接受日本媒體採訪，公開有關本作的最新情報給玩家們知道。

小島總監表示，在本作中，玩家們將隨著主角山姆的腳步從東岸向西岸前進，透過點與點的聯繫來將原本分隔的都市再度相連起來。玩家們在這個過程中將會與各式各樣的人們相遇。同時在這段過程裡，玩家們除了可以透過遊戲中的特殊連線通信「Chiral Network」來與其他人聯繫，也可以整備道路來讓車輛大量運送物資，也可以與各式自己單獨生存的Preppers末日準備者們見面，不過如果玩家們想將整個地圖100％完全相連，就必須與全部的人都見到面才行。

《Death Stranding 死亡擱淺》遊戲畫面

附帶一提，在遊戲中，為了將其他人透過「Chiral Network」聯繫行動的痕跡可視化地呈現在玩家們的眼前，因此在玩家們首度踏足的區域裡，將不會看其他人的痕跡，而是必須在玩家與其他玩家進行愈多的互動交流，才會慢慢愈多地呈現出來。一旦完全沒有交流，這個痕跡也都幾乎不會出現。

而隨著遊戲進行，玩家們也將可以進入雪山關卡進行攻略前進。雖然雪山環境氣候嚴苛，但隨著玩家們的裝備增加，攻略的手段也將會不斷增加。另外在雪山中，不但白雪茫茫會阻礙玩家們的視線，還將會收錄只差一步就會跌落崖底的危險場所，玩家們在前進的時候也必須特別注意。

《Death Stranding 死亡擱淺》遊戲畫面

同時在遊戲中，還將會出現名為「Mule」（ミュール）的存在。這些「Mule」都是有著宅配症候群的元配送員，因此在遊戲內會對主角山姆的行李有所反應來進行搶奪；相對遊戲內也會有利用他們這個習性把行李當成誘餌的人。附帶一提，在遊戲中他們雖然會奪取行李，但並不會殺害人命。但如果是遭遇到恐怖份子的話，由於恐怖份子都有一定強度，因此玩家們如果遇到最好還是避開比較好。不過如果是擅長射擊的玩家，或許也可以考慮正面突破的玩法。

《Death Stranding 死亡擱淺》遊戲畫面

另外在本作中，雖然玩家們的主要目的是將分隔世界的點與點給連接起來，不過由於本作是一款開放世界遊戲，因此要怎麼前進都可以隨殘家喜好來進行。玩家們可以尋找自己專屬的秘徑小路，也可以像絲路那樣透過點與點的聯繫，來與不同文化、不同人種的各式各樣人們進行交流或戰鬥。

同時在本作中，由於玩家們建造的橋樑、道路與建築等都將可以透過網路離線來與其他全世界的玩家們共享，當其他人使用這些自己設置的物件，都可以收到好評確認。也就是說，玩家們可以看到自己設置在原野的建築等物件，其他玩家們給予的好評數，玩家們可以依照自己的喜好來決定要怎麼去建設這些物件。

例如玩家如果希望自己建造的休息所有很多人來用獲得大家好評成為熱門景點，可以選擇在道路旁建設來增加其他玩家使用機率（先決條件是要有人造路才行）；但玩家也可以選擇在無人秘境建造自己的休息所，高自由度的選擇，也讓遊戲趣味性更加提升！附帶一提，這個好評系統會在玩家使用他人設置物的時候自動送出，玩家使用後如果真覺得好用，也可以再度送出好評來感謝對方。另外建造物會因為下雨等原因而損壞，如果沒有定期維護，長期放置不管，這些建物都將會消失不見。

《Death Stranding 死亡擱淺》遊戲畫面

而在本作戰鬥部分，當玩家們在戰鬥時，如果按下交流按鈕，這時候其他在線上與自己有所連攜互動的人將有可能隨機出現給予幫助（這些幫手會以白色山姆的形式表現）。由於這並不是共鬥，因此亂入那方並不需要操作，玩家們只要對這些白色山姆喊聲，他們將會給予反應並投擲道具給與玩家們幫助（玩家取得道具瞬間也會自動發送好評，讓對方知道自己究竟有幫到誰）。但在離線模式下，就不會有他人來幫手支援。

《Death Stranding 死亡擱淺》遊戲畫面

而在本作的死亡部分，基本上主角山姆死掉，遊戲也不會因此而Game Over，或將遊戲時間倒轉到山姆還沒死掉前讓玩家們繼續遊戲（會時間倒轉的情況，唯有任務失敗、行李失落或壞掉，才會略為倒轉）；在遊戲中，當主角山姆因為摔落山崖或是被恐怖份子攻擊而死亡後，會進入被稱為「結目」、現實世界與死亡世界的交接空間，以靈魂型態四處移動尋找自己的屍體，一旦找到屍體後靈魂就可以進入其中，並從結目空間內回到現實世界復活。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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