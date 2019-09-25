小島秀夫 DEATH STRANDING 限定PS4 Pro機Yellow Object 手掣搶眼

PS4獨佔小島秀夫新作《DEATH STRANDING》將推出限定版PS4 Pro 主機，以及黃色Yellow Object 透明手掣，半透明的DualShock 4手掣上令人聯想起遊戲重要角色「神秘BB」！跟打了兩個黑色掌印的PS4 Pro一樣邪氣十足，敢儲都未必敢用。

這款《DEATH STRANDING》限定版PS4 Pro以白色啞面為基調，上面兩個BT手印原來代表遊戲中世界大洲的地形。至於橙黃色半透明的DUALSHOCK 4無線控制器，則與遊戲中的BB圓艙同色；與此同時，遊戲中玩家的確時常要輕輕搖動DS4控制器，模擬親手拿著BB圓艙的感覺，即使你沒有購買限定手掣都一樣可以玩到。（2019年10月11日起接受預訂）

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