小島秀夫 DEATH STRANDING 限定PS4 Pro機Yellow Object 手掣搶眼

這款《DEATH STRANDING》限定版PS4 Pro以白色啞面為基調,上面兩個BT手印原來代表遊戲中世界大洲的地形。至於橙黃色半透明的DUALSHOCK 4無線控制器,則與遊戲中的BB圓艙同色;與此同時,遊戲中玩家的確時常要輕輕搖動DS4控制器,模擬親手拿著BB圓艙的感覺,即使你沒有購買限定手掣都一樣可以玩到。(2019年10月11日起接受預訂)

購買PlayStation 4 Pro DEATH STRANDING Limited Edition限定主機套裝,再送以下一系列下載內容:

《DEATH STRANDING》PS4動態主題

PlayStation™Network (PSN)個人造型(Nendoroid Ludens)

《DEATH STRANDING: Timefall (Original Music from the World Of DEATH STRANDING)》音樂專輯下載版

幕後花絮影片下載版

完整個人造型套組及多款遊戲內物品:

金色「山姆」太陽眼鏡 / 金色帽子 /

金色加速活骨 / 金色護具 /

金色「Ludens面具」太陽眼鏡 /

金色力量活骨 / 金色全地形活骨 /

金色護具(第二級)

發售日:2019年11月8日

產品編號:PCAS-05113HA

售價:HK$3,180