【TGS 19】Death Stranding 黏土人超可愛．睇埋小島創作型格精品

遊戲動漫
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【TGS 2019】小島秀夫監製作品PS4 《Death Stranding 死亡擱淺》將於 11 月 8 日發售，它的各種玩具精品更是陸續有仔，最新有 黏土人Nendoroid Q版公仔，同場還有TGS Kojima Production 精品攤位的圖片集。

【TGS 2019】《Death Stranding》死亡擱淺是神級監製小島秀夫（ Metal Gear系列），自立門戶後為Sony PS4 製作的劃時代作品。大神獨立後首作，未推出已經有大量商品，最新有Good Smile的 黏土人Nendoroid版本主角Q版公仔！

兩款《Death Stranding》黏土人公仔已經有時有2D設定及灰辦sample圖片公開，2個角色包括：男主角「山姆」Sam Bridges（由《陰喪路》男星Norman Reedus演出）以及神秘的軍人「克里夫」Cliff（由《奇異博士》演員Mads Mikkelsen演出）。筆者最想要Sam一款，因為他的背包還有掛在頸上的Bridge baby怪嬰兒都一一做足，不過sample上的BB就未有任何細節，希望實物做足吧。

男主角Sam Bridges（由《陰喪路》男星Norman Reedus演出）

背包還有掛在頸上的Bridge baby怪嬰兒都一一做足，不過sample上的BB就未有任何細節，希望實物做足吧。

神秘的軍人Cliff（由《奇異博士》演員Mads Mikkelsen演出）

Cliff身上有手槍和大量子彈匣細節，眼部的特殊紋身都做足。

（點擊進入）宅民黨直擊 TGS 2019 東京電玩展專頁已經上架（點擊進入） 東京遊戲展 最新情報 cosplay圖 現場盛況 盡在此處

《Death Stranding》死亡擱淺是神級監製小島秀夫（ Metal Gear系列），自立門戶後為Sony PS4 製作的劃時代作品，遊戲在TGS展期中公開了新的4K影片及7分鐘試玩片段。同時Kojima Production亦在TGS開店發售紀念品，包括《Death Stranding》以及小島創作的品牌精品，定價都相當進取，可說是小島fans向偶像「課金」的一種愛的表現吧，即來睇睇。

雖然標題稱為小島創作型格精品，但最喜歡的其實是這可愛的Ludens小鴨（1600日圓1隻）、另外還有Kojima Pro的長毛巾。2100日圓比很多歌手演唱會精品還要貴。（賴浩然 攝）

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