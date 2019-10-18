2500隻MS-DOS遊戲上網任打！懷舊game迷重返90年代

中古遊戲愛好者、懷舊game迷、美系PC game發燒友今次有手福。網絡資料庫「Internet Archive」的軟件部自2013年來一直努力修復陳年廢棄的中古PC遊戲，讓廣大網民能透過PC瀏覽器作模擬器免費重玩經典game，重溫兒時回憶。今個星期，Internet Archive突然開大絕，一炮過添加2,500隻MS-DOS遊戲免費任打，真是打到手殘也不行了。

稱Internet Archive（見官網、blog）的軟件部為PC game歷史檔案室甚至博物館也不為過。一班志同道合的電腦遊戲考古學家多年來收集和修復90年代的中古PC game。網民可在以瀏覽器為基礎的模擬器上免費下載這些可遇不可求的陳年舊game來玩。很多冷門作品也有收錄。

Internet Archive早於2015年增添一批MS-DOS遊戲，為數2,400隻包括cult作如Gods和Tongue of the Fatman；2016年收錄Windows 3.1遊戲。今周該組織竟又在MS-DOS資料庫中添加了2,500隻中古遊戲，累積6,938隻軟件（同一隻game有多版本是一定的）。當中包括由暴雪 Blizzard前身Silicon & Synapse推出之平台遊戲《失落的維京人》（The Lost Vikings）（1993年推出）和《上古卷軸之旅：紅色守衛》（The Elder Scrolls Adventures - Redguard）（1998年推出）。《紅色守衛》是Bethesda開始著手於開發2002年推出之《上古卷軸III：魔捲晨風》（The Elder Scrolls III: Morrowind）前最後作品（點擊放大圖片細睇）：

或者香港地不太多鍾情於3D Bomber，Zool和Alien Rampage之類MS-DOS遊戲的美系game擁躉，但好此道者應該會覺得Internet Archive今水update幾和味。據Internet Archive軟件部策展人Jason Scott的blog文指，是批遊戲是MS-DOS game資料庫迄今為止最大的更新，從「最近期的獨立製作」到「幾十年來被人遺忘的知名出品」都涵括其中。多種動作、即時戰略和冒險類遊戲免費任打，還附有原始說明書。其中有Vor Terra、Spooky Kooky Monster Maker、Princess Maker 2和改編自同名科幻小說《無聲狂嘯》的I Have No Mouth And I Must Scream。

其他重點遊戲值得一數的有：《街頭霸王2》（Street Fighter 2）、Street Rod、Loom、Magic Carpet Plus、《機器人大戰：2084》（Robotron 2084）、《龍與地下城》作品Advanced Dungeons & Dragons: Dark Queen of Krynn、《國王密使》（King's Quest）第1和2集、The Lords of Midnight、拼圖遊戲The Incredible Machine系列及《冰城傳奇》（Bard's Tale）系列。

更多MS-DOS game選輯（圖源：lifehacker.com）（點擊放大圖片細睇）：

+ 4 + 3 + 2

但策展人Jason Scott不忘提醒大家，如果網速較慢，某些遊戲尤其是以前經CD-ROM光碟發行的game，可能需要一段時間才加載完畢。Scott在blog文寫道：「或者幾年後，我們回顧cable-modems的網速並恥笑它如何地慢。」有興趣重溫中古game的朋友要畀啲耐性等佢load吧。