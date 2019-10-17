Switch《精靈寶可夢 劍 盾》超極巨化新戰鬥．21米比卡超壓爆道館

Switch《精靈寶可夢 劍 盾》（Pokemon Sword Shield）新公布「超極巨化」，只要找得特別版的小精靈，就可以在道館內進行「關公大戰外星人」一樣的巨大化戰鬥。除了超極巨比卡超，新片中還有4款巨大精靈，即睇！

超極巨化比卡超高21米（任天堂圖片） 超極巨化比卡超

身高21米

超極巨絕招：超極巨萬雷轟頂 臉頰上的電囊會產生巨大能量，再蓄積在尾巴。對戰時用尾巴甩向對手，直接將電力灌入對手體內，很黃很暴力。如此強勁的超極巨化比卡超，雖然擁有發電廠般的電力，但牠就像Ultraman一樣，只能維持極短時間的巨型變身。

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超極巨化噴火龍身高達28米 超極巨化噴火龍

高28米

超極巨絕招：超極巨地獄滅焰 噴火龍超極巨化後，尾巴、嘴巴、犄角都會噴火！體內尤如哥斯拉一樣，蘊藏火熱的「火焰之力」，拍一指火焰之翼都足以將對手燃燒殆盡。其絕招「超極巨地獄滅焰」可在4回合內持續對火屬性以外的寶可夢造成傷害。

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超極巨化伊貝高11米 超極巨化伊貝

身高18米

超極巨化絕招：「超極巨熱情擁抱」 被絨毛柔軟蓬鬆的可愛伊貝攬攬，當然勁萌！但想像一下如果伊貝超極巨化成18米高，天真無邪見人就撲上去的性格不變，被牠來一記「超極巨熱情擁抱」 ，我相信你要入醫院！而這招式更會帶來額外的特殊效果，所有跟伊貝性別不同的寶可夢，都會陷入「著迷狀態」。

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超極巨化巴他蝶 身高17米 超極巨化巴他蝶

身高17米

超極巨化絕招：「超極巨蝶影蠱惑」 相信有看《哥斯拉2》都知有隻大飛蛾叫莫斯拉，這隻超極巨化巴他蝶，就正好跟莫斯拉一模一樣，巨大雙羽發出耀眼光芒，引發的巨風，可將10噸貨車吹飛，拍翼時放出的鱗粉「超極巨蝶影蠱惑」可使敵人陷入睡眠、麻痺和中毒狀態！

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超極巨化喵喵怪身高33米 超極巨化喵喵怪！邪惡又可愛！

身高33米

超極巨絕招：超極巨特大金幣 超極巨化後的喵喵怪，身體會愈來愈像日本鬼故事中的貓妖，身體超級長！額頭上的金幣變成巨大bitcoin，發出強烈金光。你都知道貓愛磨爪，33米高的貓，會用高樓大廈來磨，外牆都足以被切斷！最好笑是牠的絕招「超極巨特大金幣」，十足十Peter朱，將做飛彈的錢唱做大餅、兜頭扔落去，全個南斯拉夫的人「冚把爛」都要死！（嘩你好浪漫呀）這招除了高攻外還會弄得一地金幣，在對戰結束後收獲大量金錢。

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3隻超極巨化小精靈公開了取得法

只要在 2019 年 11 月 15 日~2020 年 1 月 15 日期間，在神秘禮物畫面中選擇「透過網路接收」，就 能讓特別的喵喵成為夥伴。另外，如果你Switch主機內有《寶可夢 Let’s Go!皮卡丘》及《寶可夢 Let’s Go!伊布》的遊戲save file，開始玩《寶可夢 劍/盾》並在遊戲內進行一個約2小時的劇情，即可得到兩款巨化特別比卡超、伊貝成為夥伴。

想取得巨超及巨伊貝，就要有兩款《Pokemon Let's Go》Switch game的save。