《通靈王SHAMAN KING》20週年首次原畫展　「春雨」原型刀將曝光

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

週刊少年JUMP作品《通靈王 SHAMAN KING》為慶祝問世20週年，將舉行首次原畫展「SHAMAN KING 展」，於 11月23日起到12月4日在東京晴空鎮舉行，官方也釋出由原作者武井宏之繪製插圖所製成的活動主視覺。

（《通靈王 SHAMAN KING》畫展宣傳海報）

目前《通靈王 SHAMAN KING》的後續作品正在少年Magazine Edge上連載，可以說是長青作品的本作在動畫化、在各國也有翻譯版本的發行，人氣依舊歷久不衰。本次舉辦的原畫展中，將展出原稿及上色原稿，並且也將展示主角‧麻倉葉的持有靈‧阿彌陀丸的愛刀「春雨」的原型刀，相當值得一看。限定商品部分目前預定將以新繪製的活動主視覺製作，也將會發售附上限定版托特包的特典組合票券，其他的詳細消息目前也還在確認中，不過將會有許多使用原作漫畫插圖製作的週邊商品。

來場特典是五款隨機發送的迷你簽名版，選擇漫畫中的名場景製作而成的特典相當值得收集。本展覽除了 11月23日起在東京舉行的這一場以外，明年也預定在大阪、青森等地巡迴展出。

PS4《一拳超人：無名英雄》新英雄 金屬球棒／背心大師 參戰確定
《魔神英雄傳》新作2020年春天問世　搶先曝光作品資訊
《殭屍部隊：死亡戰爭4》正式公佈發售日期、各版本內容物資訊
《英雄聯盟》改編格鬥遊戲曝光！三款開發專案進軍FPS遊戲領域
《Football Manager 2020》11月推出　將同時於Google Stadia上架
Switch 瑪利歐與超音鼠 2020東京奧運競技！體驗版即日開放下載
《One Piece 海賊無雙4》路飛vs.卡塔克利最新實機對戰畫面公開

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。