《通靈王SHAMAN KING》20週年首次原畫展　「春雨」原型刀將曝光

週刊少年JUMP作品《通靈王 SHAMAN KING》為慶祝問世20週年，將舉行首次原畫展「SHAMAN KING 展」，於 11月23日起到12月4日在東京晴空鎮舉行，官方也釋出由原作者武井宏之繪製插圖所製成的活動主視覺。

（《通靈王 SHAMAN KING》畫展宣傳海報）

目前《通靈王 SHAMAN KING》的後續作品正在少年Magazine Edge上連載，可以說是長青作品的本作在動畫化、在各國也有翻譯版本的發行，人氣依舊歷久不衰。本次舉辦的原畫展中，將展出原稿及上色原稿，並且也將展示主角‧麻倉葉的持有靈‧阿彌陀丸的愛刀「春雨」的原型刀，相當值得一看。限定商品部分目前預定將以新繪製的活動主視覺製作，也將會發售附上限定版托特包的特典組合票券，其他的詳細消息目前也還在確認中，不過將會有許多使用原作漫畫插圖製作的週邊商品。

來場特典是五款隨機發送的迷你簽名版，選擇漫畫中的名場景製作而成的特典相當值得收集。本展覽除了 11月23日起在東京舉行的這一場以外，明年也預定在大阪、青森等地巡迴展出。

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