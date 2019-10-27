BANDAI 魂Nations 圖輯 MB力天使．EVA初號機改．GFFMC零式白雪姬

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BANDAI 10月25至27東京舉行Tamashii Nations 2019展覽，Metal Build方面有力天使．EVA初號機、2號機新裝備版本．而搶爛F5掣的高達 GFFMC 零式飛翼將推出小說版「白雪姬 Snow White」！而傳統超合金、Robot魂等系列亦有大量新作，即睇圖輯。

Tamashii Nations 2019展覽內的展覽品極多，先有Metal Build排期推出的新作如：力天使高達、EXIA Repair IV，EVA初號機、2號機新裝備版本．高達GFFMC 零式飛翼將推出小說版「白雪姬 Snow White」！傳統超合金以兩款大型DX超合金魂「V型電磁俠」及「宇宙飛龍」為主，更有新色金毛獅王！Metal Robot魂出高達巴巴托司狼王式，而Robot魂也有大量新高達商品，即睇圖輯。

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BANDAI 魂NATIONS 2019展覽幾款會場限定品，昨日弄得官方購物網死機，BANDAI更成google熱搜字第2位，由於筆者也買不到、不再提了，反而，去了日本會場的朋友送來一批圖片，一齊來欣賞BANDAI 2020年多款新作吧！

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