手遊《Tales of Crestoria》延後至2020年推出　公開兩名新角色

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日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2019 年在 iOS／Android 等手機平台上推出，目前官網預約註冊活動人數已經超過 20 萬人以上的人氣幻想 RPG《Tales of 時空幻境（傳奇）》系列最新作《Tales of Crestoria》（テイルズ オブ クレストリア），宣布由於開發所需時間比當初預估更久，因此將決定把發售時期延後至 2020 年推出。

官方表示，由於目前正在進行主線故事劇情相關的全語音配音準備耗時，加上劇情中本作原創角色們的感情表現數量比之前要增加許多，因此需要追加準備更多的切入畫面，加上其他許多因素，因此在開發上比之前預估要花上更多時間，故決定將發售時期從原本的 2019 年延後至 2020 年推出，希望能帶給玩家們更優質完善的遊戲體驗。

（《Tales of Crestoria》PV擷圖）

附帶一提，在這款網羅系列超過 50 名以上角色們齊聚一堂的手機版系列最新作中，將會以為了守護彼此而犯下罪過，成為被教會執法者「執行者」追殺目標的「咎我人」男女主角們的冒險為主題。而隨著這次官方宣布發售時期延後，官方也同步釋出兩名會追殺主角們，司掌世界秩序的新角色的最新情報畫面讓玩家們確認。

瑪奇娜（マキナ，CV：悠木碧／角色設計：奥村大悟（BNSI））

身高 120cm，統領執行者的存在，對身為「咎我人」的罪犯無論如何殘虐以對都毫不動容，臉上總是掛著笑容的女性。雖然外觀年齡不過 10 歲左右而已，但其實真正年齡不詳。

嘉絲克（キャスク，CV：野中藍／角色設計：板倉耕一（BNSI））

身高 160cm 的女性，詳細情報不明。雖然外觀看來約 24 歲左右，但實際年齡不詳。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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