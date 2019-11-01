EA《星戰》新作登陸Steam　多款Origin獨佔作品亦即將鬆綁

美商藝電（EA）在 2011 年推出了數位遊戲平台「Origin」後，便時常把自家開發的作品變成該平台的 PC 獨佔作品，像是極為熱門或是較新的《戰地風雲（Battlefield）》系列作品，以及人人唾棄的《冒險聖歌（Anthem）》（？），都是 Origin 平台上的獨佔遊戲，不過這一切將會隨著《星際大戰 絕地：組織殞落（STAR WARS Jedi: Fallen Order）》的登場而改變。

《星際大戰 絕地：組織殞落》雖然是由 EA 旗下開發團隊 Respawn Entertainment 所打造的作品，不過這次該遊戲 PC 版並不是「Origin」獨佔，EA 本次反而是讓該作也在 Steam 平台上登場，遊戲頁面建立後也同步開啟了預購功能供玩家採購。

EA 本次讓《STAR WARS Jedi: Fallen Order》在 Steam 平台上登場（Steam截圖）

而根據外媒 PCGamer 的報導，EA 除了未來幾個月會陸陸續續將自家的 PC 獨佔作品釋出至 Steam 平台外，也預計在今年秋季期間將自家的「EA Access」訂閱服務同步於 Steam 平台推出，對習慣使用 Steam 平台且對 EA 旗下作品有興趣的玩家來說算是一大福音吧？

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