Marvel總裁接手創作全新《星戰》　一早內定呢位超級英雄會加盟？

《星球大戰》九部曲《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）將於今年12月19日香港上映，該戲更會是《星球大戰》後傳三部曲」的最後一套作品，近日有消息指Marvel總裁Kevin Feige將會開展全新《星球大戰》系列電影，消息一出即時令Marvel粉絲勁激動，即問會否有Marvel超級英雄加入，以及十分期待Marvel式的《星球大戰》！

《星球大戰：天行者崛起》將於12月19日香港上映。（劇照）

迪士尼（Disney）於2012年收購了魯卡斯影業（Lucas film），根據《Hollywood Reporter）報導，魯卡斯影業總裁Kathleen Kennedy一直想為《星球大戰》開展一個新的宇宙計劃，加上Kevin Feige一直都是該戲的忠實影迷，而他更會為此而著手實行一連串計劃。

粉絲們期待Marvel式的《星球大戰》嗎？（電影海報）

相信在《星球大戰：天行者崛起》正式完結後，將會開啟全新時代的星球大戰故事，有內部人事透露Kevin Feige已經聯擊其中一位Marvel主要演員，希望該位演員可以在《星球大戰》中擔任特定角色，外界猜測當事人正是「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson），事關她曾在訪問中公開表示自己對《星球大戰》的熱愛，她說：「我想成為一位絕地武士。」而且她更有出席星際大戰主題公園的開幕儀式，扮成絕地武士又手持激光劍影相留念。

唔通人選真係貝兒娜森？（IG圖片）

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