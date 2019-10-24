【PS4／Xbox One】《龍珠Z：格古洛》孫悟飯VS魔人布歐畫面公開

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於 2020 年 1 月 16 日在 PS4／Xbox One 等平台推出，Cyber Connect 2 開發製作，以鳥山明人氣動漫《龍珠》為題材的悟空體驗動作 RPG《龍珠Z：格古洛》（Dragon Ball Z Kakarot／ドラゴンボールZ カカロット），官方除釋出本作玩家角色「孫悟飯（青年）」最新實機畫面讓玩家們欣賞之外，還有本作頭目角色「魔人普烏（布歐）（純粹）」的最新畫面也要一併公開給玩家們欣賞。

本作為一款以鳥山明人氣動漫《龍珠Z》為題材，讓玩家們化身為主角悟空，享受悟空驚滔駭浪的強敵對戰與原作爽快刺激戰鬥魅力的原作體驗回顧動作 RPG。同時遊戲中除了悟空之外，還將會隨著故事發展讓玩家們改操縱包括「達爾（比達）」（如納美克星篇）與「孫悟飯（青年）」（如普烏篇）等角色，來體驗原作中的故事劇情發展，並對抗擁有最強大力量的邪惡「魔人普烏（純粹）」，一起守護地球的和平與安寧！

孫悟飯（青年）、魔人布歐（純粹）（Bandai Namco Entertainment）

+ 8 + 7 + 6

而官方這次除了公開「孫悟飯（青年）」與「魔人普烏（純粹）」的最新實機展示之外，也公開本作社群系統的最新情報。所謂的社群系統，是指玩家們可以將自己在任務中收集到的角色們的「靈魂徽章」給配置到包括悟空等在內的Ｚ戰士社群盤上，藉此來提升Ｚ戰士們傷害輸出等各種能力的強化系統。透過這個系統，玩家們將可以自訂角色的成長方向，培育出自己專屬獨一無二的最強Ｚ戰士！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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