《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙2 》動畫22年上映　預告片隱藏新角色彩蛋

動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》玩平行時空蜘蛛俠crossover，作畫、故事、選曲都屬上乘，口碑不比Tom Holland版《蜘蛛俠》差；果然，Marvel已公布2022年播出續集《Spider-man into the spider-verse 2》！在Teaser短片中，更有眼利網民發現一位新蜘蛛俠將會加入！

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》以平行時空，將Marvel多本Spider-man漫畫的主角融合在一個新時空，當中有老有幼，打到「莫晒」的老Parker遇上年輕新手Miles Morales，故事好有意思。

那新加入的蜘蛛仔會是誰？有人說會找Tobey Maguire及Andrew Garfield兩位舊真人版Peter客串，但似乎不會成事。相反，在teaser片內一大堆Spider-man標誌中，有人發現一隻包黃邊的紅蜘蛛！原來是1978年5月17日～1979年3月14日期間，由東映電影與Marvel合作炮製的日本電視版《スパイダーマン》！這位東洋蜘蛛俠山城拓也，能力來自外星人「蜘蛛星人」的血清，還有蜘蛛跑車、巨大蜘蛛巨人機器人等豪華裝備，故事改到七彩，相當期待他的參戰。

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提到日本版蜘蛛俠，其實當時Marvel還找到當年未成名的大師池上遼一，繪畫了一套短篇漫畫，近年這部漫畫換上新封面再度推出過。