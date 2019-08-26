蜘蛛俠或要離開 MCU？攜鐵甲奇俠行山散心　超級英雄自拍有爆笑位

蜘蛛俠的版權一向非常弔詭，早年 Sony 和 Disney 難得「傾掂數」，第三次重拍電影，更加入到 MCU（漫威電影宇宙），令一眾粉絲非常滿足。可是好景不常，蜘蛛俠就好像有詛咒似的，又一次面對阻礙，Sony 和 Disney 出現協商問題，究竟 Avengers 還有沒有蜘蛛俠仍是未知數。不過 Tom Holland 就去找 Avengers 的「師傅」Robert John Downey Jr 散心，沒想到兩位超級英雄會爆出笑話。

Tom Holland 傷心之旅

在電影中，蜘蛛俠和鐵甲奇似亦師亦友的關係，經常爆出哭笑不得，或感動萬分的劇情。現實中，Tom Holland 和 Downey Jr 關係也非常友好。蜘蛛俠的版權問題，令大量粉絲擔心。幸而早前消息指Tom Holland仍會繼續飾演蜘蛛俠，無理會過這些他無力影響的事情，跑去找 Downey Jr 行山。

超級英雄式自拍

Tom Holland 在 IG 上載了一張合照，有眼利的網民發現，這張合照竟然有爆笑位。大家可以先看以下圖片，看看有沒有什麼奇怪的地方。

先說不是鐵甲奇俠在舐手指（Instagram／Tom Holland 圖片）

看不到嗎？幫大家慢慢放大重要地方，再嘗試一次能否看到爆笑之處。

low tech Ironman

坐擁史達工業的 Ironman，是發明家和科技天才，一手一腳製造了鐵甲奇俠的多套動力裝甲，不過回到現實，Downey Jr 自拍時不但沒有用上超高科技，更連自拍棍也沒有，居然用鞋頂住手機保持平衡。筆者相信，這個有趣的想法應該是 Tom Holland 想出來的，而這個張「超級英雄」的合照和自拍方法，也在 Twitter 上引起回響。不過，粉絲現在最關心的，肯定仍是蜘蛛俠是否要再一次 reboot 和離開 MCU，目前 Sony 和 Disney 都仍在「嘴炮」階段，希望最後不會再次令粉絲失望就好了。