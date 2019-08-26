蜘蛛俠或要離開 MCU？攜鐵甲奇俠行山散心　超級英雄自拍有爆笑位

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

蜘蛛俠的版權一向非常弔詭，早年 Sony 和 Disney 難得「傾掂數」，第三次重拍電影，更加入到 MCU（漫威電影宇宙），令一眾粉絲非常滿足。可是好景不常，蜘蛛俠就好像有詛咒似的，又一次面對阻礙，Sony 和 Disney 出現協商問題，究竟 Avengers 還有沒有蜘蛛俠仍是未知數。不過 Tom Holland 就去找 Avengers 的「師傅」Robert John Downey Jr 散心，沒想到兩位超級英雄會爆出笑話。

Tom Holland 傷心之旅

在電影中，蜘蛛俠和鐵甲奇似亦師亦友的關係，經常爆出哭笑不得，或感動萬分的劇情。現實中，Tom Holland 和 Downey Jr 關係也非常友好。蜘蛛俠的版權問題，令大量粉絲擔心。幸而早前消息指Tom Holland仍會繼續飾演蜘蛛俠，無理會過這些他無力影響的事情，跑去找 Downey Jr 行山。

超級英雄式自拍

Tom Holland 在 IG 上載了一張合照，有眼利的網民發現，這張合照竟然有爆笑位。大家可以先看以下圖片，看看有沒有什麼奇怪的地方。

先說不是鐵甲奇俠在舐手指（Instagram／Tom Holland 圖片）

看不到嗎？幫大家慢慢放大重要地方，再嘗試一次能否看到爆笑之處。

low tech Ironman

坐擁史達工業的 Ironman，是發明家和科技天才，一手一腳製造了鐵甲奇俠的多套動力裝甲，不過回到現實，Downey Jr 自拍時不但沒有用上超高科技，更連自拍棍也沒有，居然用鞋頂住手機保持平衡。筆者相信，這個有趣的想法應該是 Tom Holland 想出來的，而這個張「超級英雄」的合照和自拍方法，也在 Twitter 上引起回響。不過，粉絲現在最關心的，肯定仍是蜘蛛俠是否要再一次 reboot 和離開 MCU，目前 Sony 和 Disney 都仍在「嘴炮」階段，希望最後不會再次令粉絲失望就好了。

【香港電腦節 2019】入場掃 Notebook 筆電多個品牌格價攻略
電腦節／香港電競節2019．首日注目$59智能錶、大量抵買電子產品
Telegram 安全教學．用戶身分無保障！號碼對話一秒被起底？
【逃犯條例】YouTube封逾210頻道　簡易檢舉教學
日本亞馬遜AWS伺服器故障 機戰DD 艦B 龍珠Z…大量日系手遊玩唔到
水底拾 GoPro 又有「洋蔥」？YouTuber 意外發現機主生前最後片段
彭博：Apple發布會將有iPhone 11外，仲有升級iPad、巨型MacBook
ASUS ROG Phone II 正式登陸！電競節預訂更著數？
《NBA 2K20》Demo 試玩：MyPlayer 系統強化！繼續三分天下！
【Back to School 2019】Apple開學贈品優惠　新MacBook Air勁減
華為Huawei智能眼鏡實現通話功能　預售反應熱烈5款全部告罄
Canon G5 X Mark II評測：街拍人士必備！輕巧易攜鏡頭畫質新規格
【PS5】Sony PlayStation 5設計曝光！Deep V形狀粗線條好古怪？
YouTube AI擺烏龍！誤當機械人有生命？格鬥片涉虐待動物被下架
iPhone XI將支援Apple Pencil？推翻喬布斯？新保護殼情報流出
Gmail加入自動修正功能　即時檢查電郵英語錯字及文法超實用
Libratone Track Air新升級版藍牙真無線耳機　勢成AirPods大敵
Steam 中國版登埸！「蒸汽平台」完全獨立 Steam　國際玩家狂賀！
Apple Card 正式推出　多項優惠現金回饋超方便　香港好快有？
PlayStation 收購Spider Man開發公司 盤點6大作 PS5有蜘蛛俠？
Apple 擺烏龍！iOS 更新大開中門 iPhone X 可 Jailbreak 越獄？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。