《LovePlus Every》剛推出即長時間維修　究竟幾時先有得見女友？

日本 Konami 於 10 月 31 日在 App Store／Google Play 等手機平台上推出的人氣戀愛遊戲《LovePlus》系列最新作《LovePlus Every》（ラブプラス EVERY），自推出後不斷進入維修的狀況，更在 11 月 6 日官方發布的公告中直接延長維修時間到 11 月 29 日（暫定），看來玩家要進遊戲裡看女友又要再等上一陣子了。

被玩家稱為國民女友的人氣戀愛遊戲《LovePlus》，與三位女主角「高嶺愛花」、「小早川凜子」與「姊崎寧寧」之間的互動，當年在 NDS 上推出立刻引起轟動，透過麥克風與觸控螢幕和女友之間的互動都是讓玩家熱愛本作的重要因素。

筆者身為愛花派當然要拍自己女友啦（《LovePlus Every》遊戲截圖）

遊戲在正式推出前就經歷不少波折，好不容易等到遊戲正式推出，為了追求心愛的女友們，遊戲在 10 月 31 日一開機就有許多玩家立刻連線導致伺服器不堪負荷並出現通信錯誤的訊息。開服第一天就立刻進入緊急維修，到隔天（11 月 1 日）這個狀況依然沒有獲得改善以外，更有印章卡報酬不能收還有學校活動不能進行、登入獎勵重複收取等 BUG 不斷出現，在 11 月 2 日 0 時 15 分（日本時間）再度進入維修狀態，原本預計在 5 日開機又順延至 7 日，緊接著官方直接公告表示開服時間延到 11 月中，各位男友們要再過段時間才能與女友重逢了。

▼▼▼都係睇住女友相止渴先啦▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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