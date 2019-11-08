【Pokemon Masters】製作人道歉後再出發　新主線劇情＋大量鑽石

由 DeNA 與 The Pokemon Company 共同合作推出的智慧型手機遊戲《Pokemon Masters》，在7日追加主線劇情第 19 章～第 21 章。隨著劇情的發展，能讓「★5 卡魯穆＆妙喵」成為夥伴，與主角結為新拍組的寶可夢「火稚雞」也會登場。為配合主線劇情的追加，現正舉辦最多可獲得 2,000 個「鑽石」等報酬的「追加主線劇情！紀念活動」。

追加主線劇情第 19 章〜第 21 章！遊玩新劇情，與新的夥伴一起冒險吧

新主線劇情第19章～第21章已正式追加。在新的主線劇情中，只要通過特定關卡，除了能讓新拍組「★5 卡魯穆＆妙喵」成為夥伴外，還會遇到與主角結為拍組的寶可夢「火稚雞」。

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把最多 2,000 個鑽石等報酬拿到手吧！「追加主線劇情！紀念活動」現正舉辦中

為紀念主線劇情追加，現正舉辦「追加主線劇情！紀念活動」。本活動設有特別任務和登入獎勵，完成各項任務最多可獲得 1,300 個鑽石和 60,000 金幣。同時，透過登入獎勵，達成第 14 天登入時，最多可獲得 700 個鑽石。其他關於本活動的詳情，可在遊戲內的「通知」中確認。

▼▼▼近期活動可得到大量鑽石▼▼▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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