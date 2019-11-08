《Pokemon 劍／盾》公開新培育道具方法　唔使再瘋狂自轉生蛋？

日本 Pokemon 預定於 2019 年 11 月 15 日在全球 Nintendo Switch 主機上推出，支援繁體中文等多種語系的寶可夢收集養成 RPG《寶可夢（Pokemon / 寵物小精靈）》系列最新作《寶可夢 劍．盾》（Pokemon Sword ＆ Shield／ポケットモンスター ソード・シールド），官方特地公開有關本作收錄道具與網路大賽最新情報讓玩家們確認。

在這次的遊戲中，除了將會以新區域「伽勒爾地區」做為舞台，並將會收錄眾多新寶可夢，搭配全新可讓寶可夢巨大化的「極巨化」系統等要素，帶給玩家們不一樣的遊戲體驗之外，在遊戲中也機會收錄各種新道具讓玩家們使用，藉此幫助玩家們能夠更有效率培育自己的寶可夢，讓自己心愛的寶可夢變得更強！

薄荷（ミント）

「薄荷」為本作首次登場的道具，能為寶可夢容易成長的能力帶來變化。每隻寶可夢都擁有各自的「性格」，而每個「性格」都有著容易成長和不易成長的能力。只要使用「薄荷」，能力成長的難易程度似乎就會產生變化。此外，使用「薄荷」並不會對寶可夢本身的「性格」造成改變。

營養飲料（えいようドリンク）

可提升「基礎點數」，提高寶可夢的能力，而「攻擊增強劑」和「防禦增強劑」這類營養飲料便有著提升「基礎點數」的效果。附帶一提，之前系列中「營養飲料」能夠提升的「基礎點數」雖然有上限，但在本作裡，則可用「營養飲料」將寶可夢的各種「基礎點數」提升至最大值。

經驗糖果（けいけんアメ）

「經驗值」一般需透過寶可夢對戰等方式來獲得，但只要使用「經驗糖果」就可以直接增加寶可夢的「經驗值」，訓練家們可以透過極巨團體戰等途徑獲得使用。

蛋招式（タマゴわざ）

從蛋裡孵化出來的寶可夢有時會學會被稱為「蛋招式」的特別招式。「蛋招式」無法透過提升等級或使用「招式學習器」等道具來學會。另外在本作中，當把兩隻種類相同的寶可夢寄放在寄放屋時，其中一隻寶可夢有時可以學會另一隻寶可夢的「蛋招式」。不過玩家們要注意，只有在寶可夢學會的招式少於三種的情況下，才能學會「蛋招式」。

網路大賽「伽勒爾的起點」（がラルビギニング）

官方也宣布，將於 2019 年 12 月舉辦本作首次的全球官方大會，目前申請參與時間自 11月 15 日遊戲發售起至 12 月 6 日為止，舉辦期間則是預定自 12 月 6 日至 12 月 9 日為止（官方預定於 12 月中公開結果），對戰將採取單打對戰形式進行，使用寶可夢限定為本作取得的寶可夢（部分特別寶可夢除外），玩家們可登錄三至六隻 LV1～100 的寶可夢到對戰隊伍裡（對戰時等級會自動調整為 LV50），而且對還可以使用「極巨化／超極巨化」等系統，玩家們可以來積極參與，讓自己的寶可夢過關斬將，成為真正最強的伽勒爾冠軍！

限定極巨寶可夢出現率上升

另外，在本作中讓四名訓練家們共同協力，與野生的「極巨化寶可夢」進行對戰，藉此捕捉平常難以遭遇的極巨寶可夢的「極巨團體戰」部分，官方也宣布，隨遊戲自 11 月 15 日起正式上市，從發售日起至 2020 年 1 月上旬，除了會將「巴大蝶（極巨化版本）」的出率提高外，另外《劍》版「暴噬龜（極巨化版本）」、《盾》版「鋼鎧鴉（極巨化版本）」的出現率也會提高，想捕捉這些稀有寶可夢的訓練家們到時可要好好把握！

▼▼▼即刻重溫推出前已公開的新精靈▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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