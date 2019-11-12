網民發現Death Stranding 買「通」《Fami通》拎滿分評價證據？

遊戲動漫
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小島秀夫PS4力作《Death Stranding》取得日本知名雜誌《Fami通》40分滿分、白金殿堂評價，卻有網民在遊戲內發現頗露骨的「未出game已滿分」證據，而且更跟一部PS主機有關？

《Death Stranding》當中有個運送第1代PS主機任務，竟成為它買通Fami通的證據？

小島秀夫PS4力作《Death Stranding》未推出已傳出不少「腐皮」，各地遊戲網媒的review打分成討論熱話，《Fami通》是日本遊戲雜誌幾十年老字號，其game評表亦曾經是業界指標，每隻遊戲會由4位編採成員打上1至10分，加起來分數達35分以上可取得白金殿堂認證，32分以上為金殿堂，30分以上為銀殿堂；但多年來，亦不斷被用家指責其編輯對某些大熱作品非常「鬆手」，review分數有廣告成分，可信性被受質疑。

FAMI通屬日本game書老行尊，被購買封面並不出奇，但同期再拎10／10／10／10滿分評價，可信性值多少錢？

《Death Stranding》今次正是取得10／10／10／10滿分評價（同期買了封面及封底廣告），不少人都認為評分中有水份。近日更有網民在遊戲中一個「運送PlayStation主機」的支線任務中，竟發現《Fami通》雜誌出版商執行長浜村弘一有份客串！遊戲中，濱村更向主角Sam說：「你一定能進入名人殿堂（君は確実に殿堂入りだよ）」，令人質疑遊戲「製作中」已確定能取得高評價！

在《DS》「運送PlayStation主機」支線任務中，竟發現《Fami通》雜誌執行長浜村弘一客串！

你可能會覺得，名人客串並不出奇，對白可能只是增加趣味性，但及後，再有另一位網民南里悠一郎 (@nanri_mie05) 發現《Fami通》的吉祥物「ネッキー」出現在遊戲中，這次《DS》真的水洗也不清了。

這些基本避嫌都做不好，那可能令人相信你的公正性，水洗不清了。

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