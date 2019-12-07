【Tools Up!】裝修版Overcooked上架再考驗友情　即刻約齊人拆屋

由遊戲開發商 The Knights of Unity 製作、All in! Games 所發行的多人協力遊戲新作《Tools Up！》正式在 PS4／Nintendo Switch／Xbox One／PC（Steam）等平台上推出。

遊戲中玩家要扮演裝修工人，最多可以組成四人團隊，要對需要處理的物件進行整修翻新的工作，有時候需要拿油漆粉刷牆壁，或拋擲水泥給其他人，打碎牆壁等等許多曾經在《全能住宅改造王》之類的節目上會看到的各種裝修細節都會一一重現，玩家可以選擇協力過關或是直接搞成一團亂，還可以把看不順眼的其他玩家丟到別的房間去喔！

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裝潢的時候可能出現各種突發狀況，像是踩到油漆跌倒、被門擋住無法把東西搬進去、或是在熔岩包圍的建築物進行翻修工程，全都考驗著玩家們的臨場反應；快來與好友們一同整修房子，但要注意可別把屋子給掀啦！

本文獲「gamebase」授權轉載。】

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