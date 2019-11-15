【Pokemon 寶可夢劍盾】下載版會令Switch save卡報廢！點預防？

Switch《寶可夢劍盾》(Pokemon Sword Shield) 下載版／數位版玩家注意！有玩家發現DL版使用自動 auto save 的話，有極大機會在遊戲過程中死save！

Switch《寶可夢劍盾》(Pokemon Sword Shield) 下載版／數位版玩家注意！

有網民發現，如果以數位下載版《寶可夢劍盾》(Pokemon Sword Shield) 進行遊戲，有很大機會在過程中毀壞存檔save file，而且不單是《寶可夢劍盾》的save，而是整張卡內所有Switch的save檔都有機會盡廢！網上不少玩家表示已經中招！甚至有玩家做直播時忽然死SD卡、遊戲強制終了，好可怕！

分析死因 01：可能是程式有bug

由於災情只限於DL數位下載用家，已確定玩盒帶的話不會出現這情況，可以放心。

網民發現只要是DL版Pokemon劍盾都有機會死file。（twitter圖片）

分析死因 02：也可能是劣質micro SD記錄卡影響

Switch本身設計問題，microSD卡插位常常處於高熱狀況，所以一些在其他機體運作無問題的翻版記憶卡，在Switch用都會「炒粉」，如果手頭有一些過去抄file時曾出現問題的話，最好馬上棄用。

MicroSD卡真假難分，想保證正版，還是去一些有信譽的店鋪購買吧。

暫無藥可救！

教你手動關掉auto save 自動儲檔功能！

《寶可夢劍盾》不提供NSO雲端儲檔功能，只能靠主機save；暫時任天堂並未有新update，下圖會教你睇有否開自動儲檔、如何手動關上Autosave。