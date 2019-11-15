Pokemon 寶可夢劍盾監製：全新重製寵物品種減半　被踢爆用舊模組

Pokemon新作《精靈寶可夢 劍／盾》(Sword／Shield) 移師Switch平台，官方表示因多邊型模組要全部重製，才忍痛將精靈品種減半。有網民卻發現GameFreak說謊，新作只沿用《Pokemon Sun／Moon》舊模組，「重製說」有誤導成份。

（左起）増田順一由紅／綠開始製作《Pokemon》，而大森滋則為《紅藍寶石》版的製作。二人接受Fami通訪問時曾表示3D model是全部由頭重新製作。（圖片來源：Fami通）

在《Pokemon 精靈寶可夢 劍／盾》公布時，Game Freak的製作人増田順一及大森滋，增在《Fami通》專訪中表示，因為這是首款專為Switch製作的正傳作品，當中的精靈全都需要重新製作，所以無法提供全部舊款Pokemon，精靈圖鑑勁cut一半。



原訪問連結：https://www.famitsu.com/news/201906/13177936.html

其實在解像度、上色、陰影等部份都有重新加強，《劍盾》也並非完全沒有改善精靈細節。(遊戲截圖)

雖然網民勁罵，但也無可奈何，不過當《Pokemon Sword Shield》推出後，有網民將遊戲資料解拆分析，發現Gamefreak有點取巧，其實全部精靈的polygon公仔3D模組，都是沿用2016年NDS作品《Sun & Moon》。當然，新作都有在細緻位、上色等部分作出美化，動作格數可能也有所增加，但的確不是100%重製，網民已嬲到開了hashtag #GameFreakLies。

Game Freak 沒有專心做精靈，反而搞了100款咖哩，被網民炒抽水。（遊戲截圖）

曼聯因成績不好而前後炒掉莫耶斯、雲高爾、摩連奴前後3代教育局，現在換上名宿蘇斯克查仍沒有起色，網民搞了張gag圖叫「咪一x樣」，正好就用來笑今次事人。希望官方盡快製作完成其他精靈，以下載DLC形式，慢慢加任務和新元素入《Pokemon Sword Shield》，最好不要再另外收費啦。