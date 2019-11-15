【Pokemon 寶可夢劍盾】攻略　買哪隻好？劍/盾遊戲版本 5 大分別

《Pokemon Sword/Sheild》(寵物小精靈/寶可夢 劍盾) 正式推出，今次亦同以往一樣分拆兩個版本，除了神獸之外亦有一些分別，以下同大家了解：

1. 傳說的 Pokemon「蒼響」與「藏瑪然特」

首先劍/盾最大的分別也就是看封面便知道，劍是「蒼響」；盾是「藏瑪然特」，看兩款神獸的外型，依喜好來選擇也是最直接了當。

2. 兩款新 Pokemon「蔥遊兵」與新版「小火馬」

其次就是劍/盾的新 Pokemon 會有不同，現時已知的就是劍有「蔥遊兵」，而盾有「小火馬」，而今次的小火馬是「伽勒爾的樣子」版本，有點彩虹小馬感覺。

+ 3 + 2

3. 舊款「準神級」 Pokemon 分別

劍/盾舊有的 Pokemon 亦有分別，而且是大家俗語上的「準神」等級 Pokemon，進化後實在強勁。劍的有「單首龍」及「心鱗寶」；而盾有「幼基拉斯」及「黏黏寶」。

+ 8 + 7 + 6

4. 期間限定活動「超極巨化」Pokemon 分別

今集除了「極巨化」還有一個「超極巨化」的元素，只有特別的 Pokemon 才能進行。而劍/盾另一個重大的分別便是活動所出現的 Pokemon 機率不同，例如首個11月15日至1月的活動，劍會出現特別的暴噬龜超極巨化、而盾就會出現特別的鋼鎧鴉超極巨化。

5. 兩位道場館主分別

劍/盾都有 8 大道館館主，但兩版本其中有兩位館主不同，劍的第四位館主是格鬥屬性的「彩豆」、第六位館主是岩屬性的「瑪瓜」；而盾第四位館主是幽靈屬性的「歐尼奧」、第六位館主是冰屬性的「美蓉」。