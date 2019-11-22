【莎木3】續作有望？製作人鈴木裕留言爆機後彩蛋

受到萬眾期待的《莎木3》終於推出。這系列歷史悠久，前作《莎木2》是2001年在Dreamcast平台發售，距離現在已經有18年。《莎木3》能夠順利推出，很大一部份要感謝破紀錄的Kickstarter公眾募資。而鈴木裕正在計畫製作《莎木4》，以便完成「莎木」系列的傳奇故事。

《莎木3》在玩家完成遊戲，工作人員名單跑完之後，會出現鈴木裕給玩家的感謝信。

（如果讀者想自己完成，請斟酌往下觀看。）

給所有等待《莎木3》多年的粉絲，也給所有那些在募資平台贊助的人：

如果沒有你們的愛與支持，還有我們一路上建立的聯繫，這項專案就不會存在。對你們所做的一切有著深深的感謝，我很高興終於向大家展示了《莎木3》。

在開發過程中，我擴大了超乎原本設想的視野，我很高興我們可以在整個遊戲中添加獨特的「莎木」魅力。我希望這次新篇章能夠在你心中引起小小共鳴。

只要有人希望看到「莎木」系列活著，為了完成「莎木」的故事，我永遠不會放棄我自己的個人旅程。和《莎木3》一樣，「莎木」的故事與你同在。

我誠摯地希望，我們可以一起繼續在《莎木4》講述芭月涼和他的冒險故事。

給所有曾經喜歡與支持「莎木」的人。

鈴木裕