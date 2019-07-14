《莎木3》官方最新實機影片發布 玩家化身武術家為父雪恨

【莎木3】日本知名遊戲開發者「鈴木裕」領軍 Ys Net 團隊開發，Deep Sliver 預定於 2019 年 11 月 19 日在 PS4／PC 等平台推出的人氣動作冒險遊戲《莎木》系列最新作三代《莎木3》，官方特地公開遊戲最新實機影片讓玩家們搶先確認！

身為官方睽違 18 年之久的系列最新作三代《莎木3》，玩家們將再度化身為年輕的武術家「芭月涼」，為了替父親報仇而從日本來到中國，並在這片廣闊的 3D 開放世界裡自由探索冒險，與各式各樣的 NPC 進行互動交流，學習各種技法招式來強化自己，並透過華麗爽快的動作戰鬥對戰，體驗一場自己專屬的中國冒險之旅！



而在這次官方所公開的影片裡，除了收錄主角與 NPC 各種生動的互動模樣外，還有主角與其他角色進行戰鬥，或是挑戰操縱堆高機、打地鼠等各種小遊戲的最新畫面，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞看看，感受這款動作冒險系列再度復活後的全新魅力！

《莎木3》官方最新實機影片 :

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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