《聖劍傳說3 TRIALS of MANA》公開主角三階職業　追加序章體驗

日本 Square Enix 預定於 2020 年 4 月 24 日在 Nintendo Switch／PS4／PC 等平台發售的動作 RPG《聖劍傳說3 Trials of Mana》（聖剣伝説 3 TRIALS of MANA），官方特地公開本作八名登場精靈、六名主角的「三階職業」，以及在這次重製版中所追加的「序章體驗」等最新情報讓玩家們確認。

本作為一款將 1995 年在 SFC 超任主機上發售的同名人氣動作 RPG 給重新移植復活的重製版作品。在這次遊戲中，除了保留之前 SFC 版可從六名角色中選擇主角與夥伴，不同隊伍將帶來不同分歧故事的「三線故事」設計外，還追加了新的角色語音與支線對話，以及主角與夥伴們相遇時，可以體驗該名夥伴在與主角相遇前自己過去經歷的「序章體驗」等全新設計，讓玩家們體驗不同於之前 SFC 版的遊戲全新進化魅力！

故事背景 這是在世界依然封鎖在黑暗中的故事。瑪那女神手持瑪那之劍，將八個災厄化身「神獸」一一打倒，並封印在八個要石之中，將黑暗一掃而空，創造了現在的世界。在創世之後，女神變成樹的模樣開始沉睡，但隨時間經過，企圖解放神獸，得到超越神的力量，將世界納入掌中的野心家們再度崛起，使得世界重新展開新的爭鬥，和平因此而告終，隨著地上的瑪那急速消失，女神化身的瑪那之樹也開始枯萎……

不可思議的傳說生物 在三代中，玩家們將在有著高山、大海的廣闊世界展開冒險，越過重重困難前往下一個目的地。而在旅途中，將會有許多不可思議的傳說生物登場成為玩家們的夥伴，與玩家們一起踏上這場旅程。

法拉米（フラミー）女神所遺留，被稱為「有翼者之父」，高山與天空的守護精靈的幼兒。能載著主角們在天空中飛行移動，是冒險途中重要的夥伴。

布斯卡布（ブースカブー）居住在火山島，有著烏龜外觀的神祕生物。島民們稱之為「海之主」並對其崇畏不已。

精靈 而在遊戲中，玩家們將可以向成為夥伴的搭名精靈們借力來使用各種魔法。精靈們各自擁有不同的個性與屬性（共有「土／水／火／風／月／木／光／闇」八種屬性），所擁有的力量也都各自不同。

轉職系統 在遊戲中，每個角色只要達到一定等級，都可以透過「轉職」來更加強化。在轉職後，都將可以學會新的必殺技與魔法，不過轉職會有「光／闇」兩種發展路線，玩家們要如何選擇，就看玩家自己的決定與喜好！

這邊將針對本作六名主角們的第三階轉職職業來為玩家們進行介紹：

+ 8 + 7 + 6

新要素「序章體驗」（プロローグ体験） 如上所述，在本次重製版中，加入了「序章體驗」的新要素登場。所謂「序章體驗」，是讓玩家們在讓相遇的角色加入夥伴時，可以透過這個序章遊戲的體驗，先來確認夥伴在與玩家相遇之前，各自的冒險與奮鬥，讓玩家們可以藉此對各夥伴的故事有更進一步的了解，更加深入本作的世界觀與故事背景設定之中。附帶一提，如果玩家懶得看，也可以直接消掉跳過不看。

各式各樣魔法陷阱 而當玩家們在冒險的時候，在關卡迷宮原野上會有許多陷阱機關存在，有時必須要將這些陷阱機關解除才能順利前進，玩家們可以來多加嘗試挑戰，這也讓遊戲增添許多闖關的解謎趣味性！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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