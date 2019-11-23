【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 全招式學習器入手方法（0~49）

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】招式學習器可以讓寶可夢學習更多不同招式，令對戰更具戰略性，是遊戲非常重要的一部份。以下整理劍盾所有招式學習器的位置及入手方法。

今集的招式學習器迎來不少變動，雖然一樣是100個，但就替換了不少招式，一些經常使用的招式如十萬伏特、沖浪等則變成了只能使用一次的「招式記錄」，招式記錄的入手方法將另文整理。

50~99號招式學習器入手方法請見下文：

00 百萬噸重拳 拳關市東側寶可夢中心友好商店販售

01 百萬噸重踢 拳關市東側寶可夢中心友好商店販售

02 聚寶功 機擎市上層酒店對出有一條通道，沿通道走下樓梯到最底層拾取

+ 4 + 3 + 2

03 火焰拳 宮門競技場外的寶可夢中心友好商店販售

04 冰凍拳 宮門競技場外的寶可夢中心友好商店販售

05 雷電拳 宮門競技場外的寶可夢中心友好商店販售

06 飛翔 溯傳鎮寶可夢中心旁邊民居的NPC贈送

07 飛彈針 4號道路前往草路鎮路上右邊農場中拾取（寶可夢小朋友附近）

08 破壞光線 宮門競技場外的寶可夢中心友好商店販售

09 終極衝擊 宮門競技場外的寶可夢中心友好商店販售

10 魔法葉 完成草系道館後獲得

11 日光束 在草路鎮拾取（需水上單車）

12 日光刃 宮門競技場外的寶可夢中心友好商店販售

13 火焰漩渦 拳關市西側的寶可夢中心友好商店販售

14 電磁波 在曠野平原完成一次單車計時賽後獲得

15 挖洞 6號道路朋美的營地旁邊（坐飛翔計程車會直達營地）

16 刺耳聲 戰競鎮右邊的愛奧尼亞酒店二樓（在電梯按A前往）房間內NPC贈送，另招式學習器47假哭在同層另一個房間的NPC贈送

+ 3 + 2

17 光牆 機擎市上層的寶可夢中心友好商店販售

18 反射壁 機擎市上層的寶可夢中心友好商店販售

19 神秘守護 機擎市上層的寶可夢中心友好商店販售

20 自爆 宮門市戰鬥塔商店販售

21 睡覺 舞姿鎮內拾取

22 岩崩 9號道路營地旁邊的分支小路盡頭拾取

+ 4 + 3 + 2

23 小偷 拳關市西側的寶可夢中心友好商店販售

24 打鼾 迷光森林內拾取

25 守住 機擎市上層的寶可夢中心友好商店販售

26 鬼面 礦山中拾取

27 冰凍之風 戰競鎮寶可夢中心旁的民居中NPC贈送（劍版）或 戰競鎮冰道館戰獲勝後獲得（盾版）

28 終極吸取 宮門市戰鬥塔商店販售

29 撒嬌 拳關市寶物庫二樓中拾取

+ 3 + 2

30 鋼翼 6號道路背包客珠慧附近拾取

31 迷人 5號道路純也的露營帳篷右下角草叢中（乘飛翔計程車直達營地）

32 沙暴 拳關市西側的寶可夢中心友好商店販售

33 求雨 拳關市西側的寶可夢中心友好商店販售

34 大晴天 拳關市西側的寶可夢中心友好商店販售

35 冰雹 拳關市西側的寶可夢中心友好商店販售

36 潮漩 通過水道館後獲得

37 圍攻 3號道路女學生博美附近拾取

38 鬼火 通過火道館後獲得

39 硬撐 曠野地帶的橋間空地果樹邊上

+ 2

40 高速星星 劇情獲取（早期在木桿鎮乘火車到機擎市時）

41 幫助 機擎市上層的寶可夢中心友好商店販售

42 報復 通過格鬥道館後獲得（劍版）或 舞姿鎮寶可夢中心旁邊房屋內NPC贈送（盾版）

43 劈瓦 8號道路出口附近拾取

44 封印 宮門市戰鬥塔商店販售

45 潛水 9號道路水區最左下角的情侶贈送

46 氣象球 拳關市東側的寶可夢中心友好商店販售

47 假哭 戰競鎮右邊的愛奧尼亞酒店二樓房間內NPC贈送（見上面16號）

48 岩石封鎖 通過岩石道館後獲得

49 流沙地獄 第二礦山內和呐喊隊戰鬥處附近拾取