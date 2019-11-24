《Hunter×Hunter 全職獵人》手遊新作將推出 開放預約體驗測試

日本 DeNA 預定於 2019 年冬天在 iOS／Android 等手機平台推出，以人氣動漫《Hunter×Hunter 獵人》為題材的最新改編手機遊戲系列新作《Hunter×Hunter 獵人：競技對戰》（Hunter×Hunter Arena Battle／HUNTER×HUNTER アリーナバトル，中文名暫稱），宣布將自 12 月 6 日起舉辦 CBT 體驗測試，並自即日官網展開封測招募讓玩家們申請預約。

官方表示，本次的 CBT 測試「感謝萬人體驗版」，將會同步開放 iOS／Android 兩邊的端末用戶申請，並自 12 月 6 日起正式展開測試。在這次的測試版中，將會以今年 9 月展開的先行測試版為基準，並將當時玩家們的各種意見反饋與遊戲內卡片平衡進行調整，提供玩家們逼近於正式版的最新內容，讓玩家們來搶鮮體驗這款人氣動畫改編的系列最新作遊戲魅力！

附帶一提，本作為一款以「冨樫義博」人氣動畫《Hunter×Hunter 獵人》為題材改編的卡牌對戰遊戲，玩家們將化身為能將念能力以卡牌形式具現化的主角，並從各式卡牌裡選出 30 張卡牌來編組自己的牌組，與對方展開最激烈火熱的念能力卡牌對戰！同時遊戲中除了火熱的念能力卡牌對戰外，還會把原作眾多充滿魅力的登場人物與能力再度收錄登場，讓玩家們可以盡情體驗原作動畫版的故事魅力！

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《Hunter×Hunter 全職獵人》手遊網頁連結：https://hh-arena-battle.com/

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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