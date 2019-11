非法警察對黑幫罪犯　好評戰略遊戲《Rebel Cops》手機版發售決定

THQ Nordic 旗下德國 HandyGames 宣布,預定於 iOS/Android 等手機平台推出一款新作遊戲《Rebel Cops》與玩家們見面。

《Rebel Cops》為官方之前所推出,描述貪污警察故事,以獨創的遊戲性與充滿黑色幽默風格的黑色電影表現手法而受到眾多玩家喜愛的人氣作《This Is the Police》衍生遊戲。本作中,將會以離職警察組成的非法組織與犯罪組織之間的戰鬥為主題,並將會採用在《This Is the Police 2》中導入,類似《XCOM》那樣的回合制戰略對戰玩法,廢除逮捕要素與 HP 制(一槍死亡)設定,搭配地圖探索、物資回收、名聲系統等設計,因此自 2019 年 9 月在 PC 推出以來,同樣受到許多玩家熱烈好評。

+ 11 + 10 + 9

至於這次的手機版,則是 PC 版的最新移植版本。本次的手機版將採用完全買斷的完整超值版本形式推出,遊戲中除了將會把 PC 版完整內容收錄之外,還將會把遊戲內廣告、戰利品箱等要素全部拔除,讓玩家們在手機上也能體驗這款人氣作的完整遊戲魅力,喜歡 PC 版的玩家們到時不妨也來下載體驗看看手機版的表現特色吧!

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App,手機用戶,體驗更佳!精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送!

立即下載:https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO