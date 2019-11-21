《Death Stranding》大熱獲七項提名！年度遊戲大獎即日開放投票

遊戲動漫
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邁入第五年的遊戲大獎 The Game Awards 20日凌晨透過直播正式公開遊戲入圍名單，從去年發行的《任天堂明星大亂鬥：特別版》到剛發售的《死亡擱淺（Death Stranding）》都入圍年度最佳遊戲，並且開放社群帳號進行投票。

（The Game Awards網頁擷圖）

重點獎項入圍名單：

年度最佳遊戲

《控制（Control）》- Remedy

《死亡擱淺（Death Stranding）》- Kojima Productions

《惡靈古堡 2（生化危機 2／Resident Evil 2）》- Capcom

《隻狼：暗影雙死（SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE）》- From Sofware

《任天堂明星大亂鬥：特別版》- Bandai-Namco/Sora/Nintendo

《天外世界（The Outer Worlds）》- Obsidian Entertainment

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年度遊戲大獎預計在 12 月 13 日正式舉辦頒獎典禮，本次將透過評審團與網路粉絲投票混合評量，來選出優勝作品，現在玩家已可前往官方網站，使用Twitter/Facebook帳號連結，為你心中的神作投下寶貴一票。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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