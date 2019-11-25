《莎木3》製作人鈴木裕分享遊戲情報　還有下一集？

日本知名遊戲開發者「鈴木裕」領軍的 Ys Net 開發製作，Deep Sliver 於 2019 年 11 月 19 日起在 PS4／PC 等平台推出的人氣動作冒險遊戲《莎木》系列最新作三代《莎木3》，隨遊戲正式上市，鈴木製作人也特地親臨台灣，為玩家們帶來遊戲相關的最新情報與玩家們分享交流！

有關《莎木3》設計理念

Q、這次故事承續之前一、二代，但一、二代現在很多新玩家都不見得有接觸過，製作人怎麼去讓新玩家們都能融入《莎木》的故事？怎麼將這次三代與之前故事串接？

鈴木製作人：我們有在遊戲裡準備一些回想影片，在故事裡也會穿插回想劇情，因此直接玩三代也不會有太大影響，會透過這樣前情提要的方式去帶入。

（《莎木3》遊戲畫面擷圖）

Q、三代在設計上，怎麼去跟市面上同類型動作冒險遊戲做出區隔？

鈴木製作人：一開始並沒有打算去做區別。我們一開始的理念就是想作一款自由度很高，很自由的遊戲，完全沒想過去跟其他同類型做區別。

Q、製作人希望透過《莎木》表達的想法或概念？

鈴木製作人：其實一開始並沒有想過要透過芭月涼的旅程去傳達什麼東西，只是想提供一個這樣的世界，讓大家好好品嘗這個世界的一切，包括人們的日常生活與文化，讓大家深入這個世界。所以說並沒有特別想傳達什麼，只是想讓大家盡情體驗《莎木》的世界。

（《莎木3》遊戲畫面擷圖）

Q、重新接《莎木》的感想？

鈴木製作人：《莎木》是款停止很久的作品，這次能重新開啟這個企劃，只有感謝兩個字可以表達，感謝粉絲的幫忙，謝謝大家能讓自己重新開始開發這款遊戲。 自己在製作這次三代的時候，是以粉絲為第一目標，希望讓大家可以更容易遊玩，讓大家更容易融入這個世界，也希望讓新玩家也能融入、喜歡這款遊戲，所以可以說是以粉絲跟玩家為第一優先考量來製作遊戲的。

在《莎木3》遊戲設計方面

Q、之前三代曾數次延期的原因？主要是為了製作哪些部分？

鈴木製作人：一開始在募資的時候，由於中途有加入合作商跟募資，因此在資金增加的情況下，想說讓遊戲品質更好，所以需要更多時間，這才是延期的理由。而在增強部分，包括故事更加完整，還有各種玩家系統，如戰鬥與技能書之類的加強，增加很多系統的部分。所以會比一開始的遊玩更方便，對玩家也比較親切。

（《莎木3》遊戲畫面擷圖）

Q、過去《莎木》系列 NPC 有各自的生活作息，這次三代也有這樣的細節可以分享？

鈴木製作人：這次新增的系統，是有針對每個人物設定各自的喜好，比如女性角色會有各自的興趣，因此會去逛自己有興趣的店如美髮店、鞋子店、衣服店等等，這是比較特別的。

Q、目前三代玩一輪所需的時間？有第二輪周回的隱藏追加要素？

鈴木製作人：依照玩家遊玩方式，玩一輪時間會有差異。因為遊戲有難易度調整，一般難度大概 30 至 35 小時左右，高難度大概是 50 小時左右。簡單的話很容易就會過關，就是以看故事為主。 另外，本次的確有第二輪的要素，周回可部分繼承之前第一輪的道具與玩家能力數值，讓大家可以用比較強的狀態在第二輪更輕鬆遊玩。

（《莎木3》遊戲畫面擷圖）

Q、本次三代戰鬥在遊戲中佔全體比例如何？

鈴木製作人：跟前兩作比起來，比例上比前兩作都高。前兩作戰鬥是固定的，這次則是有去調整，比如玩家如果喜歡戰鬥，可以集中在戰鬥部分，玩家可以自己去調整遊玩。整體而言戰鬥要素會比前作高。 簡單來說，本作有難易度調整，簡單部分敵人很容易就可以打倒，就不用花太多時間在戰鬥上；但高難度情況下就需要強化主角的功夫技能，要打工賺錢買道具作好萬全準備，在戰鬥上就會比較需要更多的心力準備。

（《莎木3》遊戲畫面擷圖）

Q、前作人物在本作登場的狀況？

鈴木製作人：這次三代中，只有一小部分前作角色會登場，但大家可以用國際電話打給部分前作角色，去讓大家回想跟前作的關聯，算是一個彩蛋的要素。

Q、三代在製作上，有將製作人當初的構想都給完整表現出來？

鈴木製作人：這次的三代，在表現上當然比前作好很多，但要說有把自己內心完整世界呈現，其實很困難。比如說理想一百，可能實際只有達到六、七十。如自己昨天有親自去看台灣夜市，就覺得跟實際夜市比起來，遊戲內的夜市好像有點糟？所以真要說是否有完全實現理想，還是有點距離，但呈現上絕對有比前作比較好。 另外，如果現有主機機能能比現在好 20 倍，也許就可以把自己真正所有想法都給呈現出來也說不定。實際來說，理想永遠都無法滿足，只能就目前現有資源去做到最好。

（《莎木3》遊戲畫面擷圖）

Q、從前作到現在隔這麼久，想必許多當初三代規劃的內容都跟現在實際會有差異？針對這次的《莎木3》，有哪些原本沒想過，但在這段時間後另外加入的內容？

鈴木製作人：有，跟當初前作比起來，本次就有一些新的東西在裡面。例如 18 年前的前作，當時有些要素無法串連起來（這方面當初設計有點分散，沒有一個完整的連動），自己那時覺得有點遺憾，所以這次本來就想把這些要素串起來（如打工、功夫、還有商店遊玩等等）。這些當時雖然沒辦法好好串聯，但本次本來就想挑戰把這些要素、把整個經濟圈串起來，有找各種方式去把這些內容都給補強起來。 另外，這次三代不是依照原本設計去完全照走那個路線製作的，有新增當初規劃時沒有的新故事劇情在裡面，這也是這次才有的、新增的東西。

（《莎木3》遊戲畫面擷圖）

Q、目前亞版跟日版等版本的差異？

鈴木製作人：亞洲版部分都是對應中文，例如遊戲內店家的看板與文字全都是盡量對應中文。這是亞版跟其他版本最大的不同，是只有亞版才有的。另外，這次三代可以換衣服，然後，首批特典會有全套拳法衣，這服裝很帥氣（鈴木製作人特別強調超帥），大家可以來多多入手換裝使用。除了拳法衣外，其他可以換的衣服還有很多，很推薦大家來嘗試看看。

亞洲版部分都是對應中文，例如遊戲內店家的看板與文字全都是盡量對應中文。（《莎木3》遊戲畫面擷圖）

後續作品規劃

Q、三代會有 DLC？

鈴木製作人：目前沒有計畫，但有可能之後會推。

Q、目前有四代的規劃？

鈴木製作人：目前是沒有預定，只是如果今後大家希望繼續看到接下來的故事，或是大家支持度也很高，就會開始企劃。我們會先看玩家反饋。這邊要說明一下，不是完全不想做四代，只是現在還沒有具體規劃出來，因為畢竟三代才剛出來，想先看一下玩家反應如何，再來做下一步規劃。會先把三代做好再說。

Q、未來會如何考慮去應用《莎木》這個 IP？有可能推出《莎木》手機版嗎？

鈴木製作人：現階段具體規劃目前也都還沒開始想，不過要說可能性還是有，但現在這個階段還沒想法。如果有機會，還是會想好好用這個 IP 去發揮。

《莎木3》製作人鈴木裕（gamebase授權使用）

其他

Q、給台灣玩家的一句話？

鈴木製作人：因為這遊戲中華文化風格很強烈，自己也是懷著尊敬的精神去呈現這個中華文化精神，希望中華圈的玩家們可以來好好遊玩多多指教支持。謝謝大家。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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