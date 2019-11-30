忍者茶茶丸 合集 Switch中文重現 追加原創遊戲打妖怪

【Switch 忍者茶茶丸 Collection 合集】紅白機（Famicom / FC）時代已經出現的經典遊戲《忍者茶茶丸》（忍者じゃじゃ丸 / Ninja JaJamaru），遊戲開發商City Connection趁系列誕生35周年前，決定於PS4、任天堂 Switch 平台推出《忍者茶茶丸 Collection》（忍者じゃじゃ丸Collection / Ninja JaJamaru Collection），更會以中文登場！

《忍者茶茶丸 Collection》將於12月推出，收錄系列5

《忍者茶茶丸 Collection》為日本遊戲開發City Connection的經典作品，1985年推出任天堂FC（紅白機） 盒帶遊戲《忍者茶茶丸》（忍者じゃじゃ丸）後，其後的作品包括《茶茶丸大冒險》（じゃじゃ丸の大冒険）、《茶茶丸忍法帳》（じゃじゃ丸忍法帳）、《茶茶丸擊魔傳》（じゃじゃ丸撃魔伝 幻の金魔城）及《忍者茶茶丸 銀河大作戰》（忍者じゃじゃ丸 銀河大作戦）5部作品，將收錄於2019年12月12日於PS4/Switch上推出的《忍者茶茶丸 Collection》中，另外更追加系列全新原創作品！

《忍者茶茶丸 Collection》5大經典作品【點圖放大】

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全新作品

《忍者茶茶丸 Collection》並非純粹舊Game移植作，更為系列明年踏合35周年追加新遊戲《茶茶丸妖怪大決戰》（じゃじゃ丸の妖怪大決戦），茶茶丸與友伴這次面對大量妖怪，使用跳躍和攻擊動作來擊敗這些妖怪，遊戲將有20種不同道具協助茶茶丸將所有妖怪消滅後過關，例如隱身藥水、攻擊大火輪等擊倒面前大批敵人等。同時可以在擊敗妖怪後收集金條及捲軸換取「Jalecoin」，解鎖更多有不同個別技能及新動作的茶茶丸角色，及在設定中以Jalecoin解鎖過往5集作品音樂BGM於《茶茶丸妖怪大決戰》中使用。PS4 / Switch遊戲支援2人合作戰鬥，2019年12月12日推出並支援中文介面顯示，eShop下載版售價4,200日圓。

《忍者茶茶丸 Collection》 遊戲影片