8BitDo 超迷你手掣非小朋友專用？原來手機、Switch、電腦都用得

說到非官方手掣的話，很多機迷都會想起 8BitDo。而去年 E3 公布的 Zero 2 迷你手掣終於上架，最快 12 月 31 日就會寄出。以迷你機身為賣點的 Zero 2，細到可以直接放在褲袋帶出街，隨時想帶出街打機也沒有問題，但操作的舒適度值得商榷。

超迷你手掣

Zero 2 比市面上的手掣都較為細小（73*36.5*14.7mm），大約比 Airpods Pro 充電盒闊一點。因此，Zero 2 的便攜性極高，作為 Switch 的副手掣帶去旅遊和一班朋友玩也不錯。Zero 2 細小的機身上，只能犧牲一般手掣上的功能，如沒有震動﹑體感控制和沒有搖捍等。不過，Zero 2 仍能達到連續遊玩 8 小時的續航力，電量表現算好。

可在不同的平台使用（官方圖片）

支援多平台使用

Zero 2 目前只有三隻顏色，包括黃、粉藍、粉紅，和 Switch Lite 的顏色相似。雖然看上去好似是 Switch 專用，不過其實這隻手掣支援多個平台使用。除 Switch 外，更可以在Android、Windows、Steam 和 macOS 上遊玩，可惜的是又不關 iPhone 事。

三種顏色，如 Switch Lite 的色系（官方圖片）

小朋友專用手掣？

8BitDo 這隻手掣的大小，坦白說玩家不會用得太舒服，要用來玩 Mario Kart 等要求操作的遊戲，實在不太可行。筆者想到比較適合的是 Switch Online 內的 Family Computer 小遊戲，或者可以讓小朋友用來玩手機遊戲。手掣大小適合小朋友使用之餘，手機放在桌上當螢幕也能減低手機跌落地的風險，家長可以考慮一下。