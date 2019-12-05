【GGEN CROSS RAYS】G世代火線縱橫攻略　MP3入歌自設遊戲BGM

《SD GUNDAM G GENERATION:CROSS RAYS》G世代火線縱橫今集都有 Premium G Sound Edition 限定版，比通常版提供數十首歌曲但貴數百元。其實今集都可以自己入MP3及換歌的關係，只要肯花時間下點工夫，其實可以入到比限定版更多歌曲，以下提供說明：
入MP3歌方法：
GGEN的PS4版及PC STEAM版都有入歌替換功能，只需在遊戲選單的「BGM設定」>「自訂BGM」就可以找到。STEAM版的話可以直接讀取電腦MP3，而PS4版的話則要事先準備一枝USB手指，內裡建立一個名為「GGENMUSIC」的資料夾，將MP3放進去讓PS4讀取。以下就簡單說明PS4版的入歌方法及設定：
BGM檔案對應規格：32000Hz/44100Hz/48000Hz
MPEG1 Layer3
對應 kbps
32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320
以下列出有動畫版的各首歌曲，方便查找及收集：
新機動記高達 W
OP 1
JUST COMMUNICATION
TWO-MIX
ED 2
RHYTHM EMOTION
TWO-MIX
新機動戰記高達W 無盡的華爾茲
OVA ED
WHITE REFLECTION
TWO-MIX
MOVIE ED
LAST IMPRESSION
TWO-MIX
機動戰士高達SEED
OP1
Invoke
T.M.Revolution
OP 2
moment
Vivian or Kazuma
OP3
Believe
玉置成実
OP4
Realize
玉置成実
ED1
あんなに一緒だったのに
See-Saw
ED2
River
石井龍也
ED3
Find the way
中島美嘉
插入曲
暁の車
FictionJunction Yuuka
插入曲
Meteor
T.M.Revolution
機動戰士高達SEED DESTINY
OP1
ignited
T.M.Revolution
OP2
Pride
HIGH and MIGHTY COLOR
OP3
僕たちの行方
高橋瞳
OP4
Wings of Words
CHEMISTRY
ED1
Reason
玉置成實
ED2
Life Goes On
有坂美香
ED3
I Wanna Go to a Place...
Rie fu
ED4
君は僕に似ている
See-Saw
插入曲
焔の扉
FictionJunction Yuuka
插入曲
vestige
T.M.Revolution
機動戰士高達SEED C.E.73 STARGAZER
ED
STARGAZER ~星之扉
根岸さとり
機動戰士高達00
OP1
DAYBREAK'S BELL
L'Arc~en~Ciel
OP2
Ash Like Snow
the brilliant green
OP3
儚くも永久のカナシ
UVERworld
OP4
泪のムコウ
ステレオポニー
ED1
罠
THE BACK HORN
ED2
フレンズ
Stephanie
ED3
Prototype
石川智晶
ED4
TOMORROW
恆松步
ED5
trust you
伊藤由奈
插入曲
LOVE TODAY
Taja
插入曲
Unlimited Sky
Tommy heavenly
劇場版機動戰士高達00
主題曲
閉ざされた世界
THE BACK HORN
主題曲
クオリア
UVERworld
插入曲
もう何も怖くない、怖くはない
石川智晶
機動戰士高達 鐵血孤兒
OP1
Raise your flag
MAN WITH A MISSION
OP2
Survivor
BLUE ENCOUNT
OP3
RAGE OF DUST
SPYAIR
OP4
Fighter
KANA-BOON
ED1
オルフェンズの涙
MISIA
ED2
STEEL-鉄血の絆-
TRUE
ED3
少年の果て
GRANRODEO
ED4
フリージア
Uru
插入曲
戦火の灯火
鈴華 ゆう子