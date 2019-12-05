【GGEN CROSS RAYS】G世代火線縱橫攻略　MP3入歌自設遊戲BGM

《SD GUNDAM G GENERATION:CROSS RAYS》G世代火線縱橫今集都有 Premium G Sound Edition 限定版，比通常版提供數十首歌曲但貴數百元。其實今集都可以自己入MP3及換歌的關係，只要肯花時間下點工夫，其實可以入到比限定版更多歌曲，以下提供說明：

入MP3歌方法：

GGEN的PS4版及PC STEAM版都有入歌替換功能，只需在遊戲選單的「BGM設定」>「自訂BGM」就可以找到。STEAM版的話可以直接讀取電腦MP3，而PS4版的話則要事先準備一枝USB手指，內裡建立一個名為「GGENMUSIC」的資料夾，將MP3放進去讓PS4讀取。以下就簡單說明PS4版的入歌方法及設定：

+ 4 + 3 + 2

BGM檔案對應規格：32000Hz/44100Hz/48000Hz

MPEG1 Layer3

對應 kbps

32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320

以下列出有動畫版的各首歌曲，方便查找及收集：

新機動記高達 W

OP 1

JUST COMMUNICATION

TWO-MIX

ED 2

RHYTHM EMOTION

TWO-MIX

新機動戰記高達W 無盡的華爾茲

OVA ED

WHITE REFLECTION

TWO-MIX

MOVIE ED

LAST IMPRESSION

TWO-MIX

機動戰士高達SEED

OP1

Invoke

T.M.Revolution

OP 2

moment

Vivian or Kazuma

OP3

Believe

玉置成実

OP4

Realize

玉置成実

ED1

あんなに一緒だったのに

See-Saw

ED2

River

石井龍也

ED3

Find the way

中島美嘉

插入曲

暁の車

FictionJunction Yuuka

插入曲

Meteor

T.M.Revolution

機動戰士高達SEED DESTINY

OP1

ignited

T.M.Revolution

OP2

Pride

HIGH and MIGHTY COLOR

OP3

僕たちの行方

高橋瞳

OP4

Wings of Words

CHEMISTRY

ED1

Reason

玉置成實

ED2

Life Goes On

有坂美香

ED3

I Wanna Go to a Place...

Rie fu

ED4

君は僕に似ている

See-Saw

插入曲

焔の扉

FictionJunction Yuuka

插入曲

vestige

T.M.Revolution

機動戰士高達SEED C.E.73 STARGAZER

ED

STARGAZER ~星之扉

根岸さとり

機動戰士高達00

OP1

DAYBREAK'S BELL

L'Arc~en~Ciel

OP2

Ash Like Snow

the brilliant green

OP3

儚くも永久のカナシ

UVERworld

OP4

泪のムコウ

ステレオポニー

ED1

罠

THE BACK HORN

ED2

フレンズ

Stephanie

ED3

Prototype

石川智晶

ED4

TOMORROW

恆松步

ED5

trust you

伊藤由奈

插入曲

LOVE TODAY

Taja

插入曲

Unlimited Sky

Tommy heavenly

劇場版機動戰士高達00

主題曲

閉ざされた世界

THE BACK HORN

主題曲

クオリア

UVERworld

插入曲

もう何も怖くない、怖くはない

石川智晶

機動戰士高達 鐵血孤兒

OP1

Raise your flag

MAN WITH A MISSION

OP2

Survivor

BLUE ENCOUNT

OP3

RAGE OF DUST

SPYAIR

OP4

Fighter

KANA-BOON

ED1

オルフェンズの涙

MISIA

ED2

STEEL-鉄血の絆-

TRUE

ED3

少年の果て

GRANRODEO

ED4

フリージア

Uru

插入曲

戦火の灯火

鈴華 ゆう子