【GGEN CROSS RAYS】G世代火線縱橫攻略　MP3入歌自設遊戲BGM

遊戲動漫
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《SD GUNDAM G GENERATION:CROSS RAYS》G世代火線縱橫今集都有 Premium G Sound Edition 限定版，比通常版提供數十首歌曲但貴數百元。其實今集都可以自己入MP3及換歌的關係，只要肯花時間下點工夫，其實可以入到比限定版更多歌曲，以下提供說明：

入MP3歌方法：

GGEN的PS4版及PC STEAM版都有入歌替換功能，只需在遊戲選單的「BGM設定」>「自訂BGM」就可以找到。STEAM版的話可以直接讀取電腦MP3，而PS4版的話則要事先準備一枝USB手指，內裡建立一個名為「GGENMUSIC」的資料夾，將MP3放進去讓PS4讀取。以下就簡單說明PS4版的入歌方法及設定：

+4
+3
+2

BGM檔案對應規格：32000Hz/44100Hz/48000Hz
MPEG1 Layer3
對應 kbps
32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320

以下列出有動畫版的各首歌曲，方便查找及收集：

新機動記高達 W

OP 1
JUST COMMUNICATION
TWO-MIX

ED 2
RHYTHM EMOTION
TWO-MIX

新機動戰記高達W 無盡的華爾茲

OVA ED
WHITE REFLECTION
TWO-MIX

MOVIE ED
LAST IMPRESSION
TWO-MIX

機動戰士高達SEED

OP1
Invoke
T.M.Revolution

OP 2
moment
Vivian or Kazuma

OP3
Believe
玉置成実

OP4
Realize
玉置成実

ED1
あんなに一緒だったのに
See-Saw

ED2
River
石井龍也

ED3
Find the way
中島美嘉

插入曲
暁の車
FictionJunction Yuuka

插入曲
Meteor
T.M.Revolution

機動戰士高達SEED DESTINY

OP1
ignited
T.M.Revolution

OP2
Pride
HIGH and MIGHTY COLOR

OP3
僕たちの行方
高橋瞳

OP4
Wings of Words
CHEMISTRY

ED1
Reason
玉置成實

ED2
Life Goes On
有坂美香

ED3
I Wanna Go to a Place...
Rie fu

ED4
君は僕に似ている
See-Saw

插入曲
焔の扉
FictionJunction Yuuka

插入曲
vestige
T.M.Revolution

機動戰士高達SEED C.E.73 STARGAZER

ED
STARGAZER ~星之扉
根岸さとり

機動戰士高達00

OP1
DAYBREAK'S BELL
L'Arc~en~Ciel

OP2
Ash Like Snow
the brilliant green

OP3
儚くも永久のカナシ
UVERworld

OP4
泪のムコウ
ステレオポニー

ED1

THE BACK HORN

ED2
フレンズ
Stephanie

ED3
Prototype
石川智晶

ED4
TOMORROW
恆松步

ED5
trust you
伊藤由奈

插入曲
LOVE TODAY
Taja

插入曲
Unlimited Sky
Tommy heavenly

劇場版機動戰士高達00

主題曲
閉ざされた世界
THE BACK HORN

主題曲
クオリア
UVERworld

插入曲
もう何も怖くない、怖くはない
石川智晶

機動戰士高達 鐵血孤兒

OP1
Raise your flag
MAN WITH A MISSION

OP2
Survivor
BLUE ENCOUNT

OP3
RAGE OF DUST
SPYAIR

OP4
Fighter
KANA-BOON

ED1
オルフェンズの涙
MISIA

ED2
STEEL-鉄血の絆-
TRUE

ED3
少年の果て
GRANRODEO

ED4
フリージア
Uru

插入曲
戦火の灯火
鈴華 ゆう子

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