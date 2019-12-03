【GGEN CROSS RAYS 攻略】G世代火線縱橫 量子型ELS 入手心得

攻略《SD高達 G GEN:CROSS RAYS》G世代火線縱橫：解說 ELS量子型00 及 ELS剎那 特徵及入手條件。 「量子型ELS（ELS量子型00）」的性能及戰鬥動畫華麗程度，都有如近代《G GEN》最終BOSS機級數，而且入手難度比上集水晶獨角獸更易。只要儲夠各種戰力，一周目中段就可堂堂正正取得。（文：N.芝村）

解說ELS量子型00和ELS剎那入手條件以及性能特徵。

任務目標：完成EXTRA難度《00劇場版》STAGE 3

ELS量子型00和ELS剎那是任務報酬，因此不能以開發入手，達成任務條件過版才可生產及招募。條件正如本段標題所寫：完成 EXTRA難度 《00劇場版》STAGE 3即可，其他版圖沒完成攻略EXTRA難度亦可。

EXTRA難度是「基本最高難度」，敵機HP以外基本能力提升，敵小隊會用支援攻擊和支援防禦。如果自創隊不用「10多LV人物或原著後期主角/BOSS機」，聯攻以外攻擊命中率威力有限。

重點1：GUEST作主力進攻

我方GUEST能力隨著難度提高，可確實和敵機打成均勢甚至佔上風。因此GUEST剎那出場前先以其餘GUEST作為主力進軍，自創隊視乎能力以聯攻、地圖砲或者通常攻擊來「尾刀」。ELS全攻擊也是護罩無效的特殊屬性，不過小型ELS及ELS GN-X射程短。視乎機體可單方面攻擊，請預先在中央留下低HP的ELS活口。

重點2：《火線縱橫》版擬態

《00劇場版》STAGE 3版ELS可發動擬態能力——當被它們打中後而ELS戰鬥後生存時，就會變身成GN-X（小型ELS）或聯邦戰艦（大型ELS），HP全回復。

該版隱藏增援條件是「打倒20部擬態ELS」，必須引多12部ELS變身才可達成。由於任務條件不包括隱藏增援，大可無視隱藏增援繼續殺敵。

重點3：連續CHANCE STEP行動

GUEST剎那出場後，勝利條件改為「5回合內剎那進入目的地」，只要在首3回合在中央留下足夠的瀕死ELS，可讓剎那盡用3次行動（=發動2次CHANCE STEP）全速前進。

如果自創隊LV不夠，餘下兩部GUEST版《00》高達可和剎那一起連續C.S.北上……一切順利的話，可順道完成劇場版剎那任務「第5回合過版」。

ELS量子00有幾強？

既然是BOSS級隱藏機，各項性能非常強：武器射程長、全攻擊是特殊屬性、4000以下通常武器無效護罩、可用地圖砲回合HP，EN基本回復率高…只要配合同樣能力極強的ELS剎那出擊，超強勢狀態發動真變革者後將會非常兇惡，作為哪一崗位也可非常活躍。

唯一的弱點：EN消耗

ELS量子00最大弱點，就是EN消耗極大，每發通常武器消耗50（初期EN250），敵回合連續反擊很快會「冇油」。幸好量子00能力極強，深入敵陣亦有可能不斷回避令敵人減MP。要改善EN問題，其中一個方法就是作為MASTER或游擊出擊，藉此增加每回合的回復量。