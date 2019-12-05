【GGEN CROSS RAYS 攻略】G世代火線縱橫 中期必用機+特殊裝甲機

今次是「前期篇推介機體精選」續篇，介紹「完成版以後較易製成」及「上次未介紹的主角‧BOSS機體」選10部，加送兩大特殊裝甲「PS裝甲系」及「納米層裝甲」。（預告接下來後期篇將介紹隱藏機以外的後期主角及BOSS機。）（文：N.芝村）

前期篇10大推介機體精選文章連結（點擊睇文）

高達巴巴托司系列

取得方式例子：儲GET計

《鐵血的孤兒》1季最終戰的第6型態

想設計巴巴托司，由《鐵血的孤兒》1話開始玩會最快入手。 巴巴托司擁有8種「基本」型態——第1型態只有射程1槌矛，第2~第5型態射程最大射程5。狼式以後射程縮短，當中狼王式的「尾鞭刀」是覺醒武器，沒覺醒人物乘坐時最大射程只有3格。留意巴巴托司的開發路線，只能在本身各型態間來回，不能轉至其他高達骨架。

如果駕駛員沒有覺醒，尾鞭刀射程只有3格。

注意：和00 RAISER及量子00一樣，巴巴托司的特殊能力版「阿賴耶識」必須原著機師組合才可發動，後期製成的維度爾及巴耶力亦有這問題。

高達錫蒙力系列

取得方式例子：舒華爾比‧古尼捷(蓋里奧)LV7

《鐵孤》STAGE 9 可用「高達維度爾」儲GET計。如果打算先取元祖錫蒙力，必須預早將通常版古尼捷開發為 蓋里奧版舒華爾比古尼捷。和其餘正傳高達骨架相比，勝在最大射程較遠——當中「錫蒙力騎兵」有地圖砲，最終型態「錫蒙力維度爾」推有射程4~9實彈砲。錫蒙力初時不是阿賴耶識機，化為維度爾之後追加阿賴耶識系統Type E ，必須由維度爾 或 2季蓋里奧 駕駛才能發動。

高達亞斯塔錄系列

取得方式例子：儲GET計

體驗版可取得的《鐵血的孤兒：月鋼》主角機。三部亞斯塔錄也是強力實彈／實劍機，最後的「原型機」射程短，但擁有特殊格鬥。和巴巴托司不同，亞斯塔錄不是阿賴耶識機，並可開發為其他《月鋼》的高達骨架機體。另外，《月鋼》的高達擁有納米層裝甲，如想要長射程機代替元祖亞斯塔錄，可沿「化勒→化勒尤漢娜」路線開發。

飛翼高達零式

取得方式例子（電視版）：沙漠高達改LV6、鳳凰零式+突擊自由設計

如果事前製作了觀星者高達、並開發成突擊自由，有機會先行設計出《W》電視版的飛翼零式（WING ZERO）；它一如以往擁有強力BEAM系射擊、地圖砲、以及令性格計和能力急變的零式系統。面對大量有納米層裝甲的《鐵孤》機體時，大可先以地圖砲強制削血，然後戰艦聯攻（或游擊聯攻）一網打盡。

敗榮和EW的地圖炮都屬直射型

因為小說版《敗者們的榮耀》機體不會在故事上出場，今次升至LV6製作《EW》版Zero之前，大可先在LV4製作「飛翼高達零式原型機」填圖鑑。原型機的攻防機動稍降，地圖砲和《EW》改為直射。

多魯基斯

取得方式例子：鳳凰高達LV7、OZ地上力傲LV10、OZ宇宙力傲LV11

《W》世界的原型MS，以鳳凰開發較快。除了攻防機動夠高，射擊武器有齊實彈和BEAM，可視乎對方護罩能力選擇武器。多魯基斯隨可製作II、III型及高達艾比安，最後開發出的「多魯基斯III」雖無實彈槍，但有射程4的實體電鞭。此機也有《敗榮》型態「多魯基斯F型」，它同樣不設實彈槍，實體格鬥射程只有2格。取得後應盡快製作其餘多魯基斯。

水瓶座高達

取得方式例子：高達艾比安LV5、EW版艾比安LV4

《G Gen F》起出現原創高達，專用來對付MD系統（Mobile Doll System）機體，和艾比安相比它有槍炮武器。今集反MD病毒成了特殊能力，可令「10格範圍內MD無法使用武器」，帶它攻略《W》後期故事相當有利。除了《W》後期限定的效果，派遣任務「防衛山克王國首都」的推薦編制1，正是以水瓶座高達達成。

突擊高達系列

取得方式例子：儲GET計／空中霸王LV9、鳳凰高達能力解放LV6

可換裝成萬能、近戰、砲擊型態的《SEED》初代主角機。舊PS裝甲（後述）影響下每回合扣EN，可是開發分支比起脈衝高達系列更豐富，值得每場出戰聯攻「吸經驗值」或參與派遣任務。和近代相比，開發圖加上了《SEED HD高清版》內出現的新型態：LV6製作完美突擊後，就可開發紅突擊鳳型背包（更可製作曉），以及黑突擊和自由。 注意：如果打算一面填圖鑑一面製作曉，順序製作「紅突擊→紅突擊IWSP→紅突擊鳳型→曉」。因為IWSP也是MSV機，故事上未必交手。

深淵高達

取得方式例子：古連LV6、桑羅LV6、亞索LV6

深淵高達是少數可打水戰的高達之一，全部札多水戰機也可到達，可先製作全部札多水戰機，最後才開發深淵；它有齊長射程實彈及BEAM射擊，以及超強勢專用的特殊射擊。只要提早到達深淵，可動工開發餘下的《SEED D》高達——既可集齊混沌、深淵、大地取強化人組，亦可經由衝擊製作命運高達和傳說高達。

1.5高達

取得方式例子：0高達LV7、GN DRIVE版0高達LV6

看外型就知它是《00》最終BOSS「李瘋子」兩部專用機「再生高達」與「O高達」的中間型態，開發後可招募00外傳人物「畢賽德‧佩因」。和再生相比，此型態未有TRANS-AM、浮游砲及變型能力，EN回復量較少。其餘性能依舊高且射程長，只要不是對《鐵孤》機體（因為地圖砲以外全BEAM），可主動戰鬥至製成再生高達。

亥伯龍高達

取得方式例子：儲GET計／突擊高達+比歌設計

擁有突擊高達及比歌，即可設計這《X ASTRAY》勁敵機。裝甲光罩效果為「6000以下特殊屬性以外攻擊無效‧每次EN消耗30」，大可作為游擊出戰，視乎敵人及EN狀態援防。 因為沒有PS裝甲，不會每回合扣EN，開發成超級亥伯龍後甚至每回合補EN最少10%。超級亥伯龍可直接開發勇士高達H（因為機師相同），此機一樣會保留裝甲光罩及NJC（中子干擾調解器的簡稱）。

特別篇：特殊裝甲心得

除了廣範攻擊取經驗的聯攻外，今集活用各種護罩和特殊裝甲也可大減難度。當中《鐵血》大部分機體有納米層裝甲，高達以外初期量產機亦是非常有用。

高達格莫瑞擁有「納米披肩」，效果是「通常屬性武裝攻擊帶來的損傷減3000」。

納米層裝甲：嘍囉一樣硬 《鐵孤》機體只要有納米層裝甲，即使是低級量產機MS，也可作為《鐵血》以外篇章援防機使用。單是運用遊戲開始時可製的2部量產機，以及鳳凰零式開發「百鍊」，即可派生成巴巴托司以外各陣營機體，甚至是末日加拉爾號角的兩部高達。

舊PS裝甲每回合減15EN