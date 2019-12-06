《福音戰士》前製作公司GAINAX　50歲社長涉猥褻女聲優被捕

曾製作《新世紀福音戰士》舊電視版的GAINAX，現任社長卷智博（50歲）涉嫌今年2月以培訓之名，要求旗下1X歲女性聲優拍裸照、觸摸身體等猥瑣行為，12月5日被日本警方以強制猥褻罪逮捕。

日テレNEWS新聞影片截圖

受害人為卷智博自家公司員工 事件其實跟GAINAX無關

先理清一點，卷智博在今年10月才接任GAINAX社長一職，而受害女聲優為卷智博個人開設的聲優育成公司合約員工。GAINAX本來已經因為使用EVA版權生產商品沒有付版權費而被起訴、負債累累（下文述），如今更由一個不清不楚的人當新社長，實在是禍不單行！而報稱被性騷擾的女員工（1X歲），於2月案發後已向警方報案，根據受害人口供，卷智博前後4次在聲優育成公司女子宿舍內，為她進行「拍照練習」，又要求幫她按摩，卷智博一直否認控罪，表示是按對方要求才拍攝的。

卷智博在今年10月才接任GAINAX社長一職，令本來已聲名狼藉的GAINAX再重重跌一交。

《新世紀EVA》也不再等如GAINAX

為了方便理解，不少傳媒都將事件寫成「《新世紀EVA》製作公司GAINAX社長被捕」，但嚴格來說，其實《新世紀EVA》早就已經跟GAINAX割蓆，完全屬於庵野秀明自家公司khara。GAINAX本來有權用舊電視版EVA製作商品，但需要向khara支付版稅，16年庵野正因為收不到預先借出的1億版權費，起訴GAINAX。此後GAINAX連接下的工作也沒錢去搞、要員鳥獸散。

《天元突破》人才出走 GAINAX已經是個空殼

2007年的《天元突破》是GAINAX 在後庵野時代最成功、也是唯一成功的作品，然而，因為欠款事件及其他不善經營問題，公司的製作人已先後出走。比如《天元》導演今石洋之、大塚雅彦及舛本和也，獨立出去開設了Trigger（KILL la KILL、SSSS.GRIDMAN），而另一名作《飛越巔峰》其實屬於GAINAX分家Gaina（前福島GAINAX），其實現在的GAINAX只是一家沒有任何生產力的空殼，如今這位GAINAX社長更涉嫌以拍宣傳照為名，拍聲優裸照，相信這家空殼，續存的日子也不會太長。

天元突破的成功也救不了GAINAX

GAINAX究竟是甚麼公司？

GAINAX 其實就是由1981年日本同人活動「DAICON 3」爆出的一批超級專業宅搞手（詳細可以看日劇《青色火焰》）：庵野秀明、岡田斗司夫、赤井孝美、山賀博之等人結集而成的公司，早期除了動畫製作，更會做《美少女夢工場》及一些成人向的遊戲，雖然也有《飛越巔峰》、《冒險少女》、《他與她的事件》等傑作，但真正廣為人知的，始終是1995年的《新世紀福音戰士》。