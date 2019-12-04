高達渣古上太空！東京奧運人造衛星G-Satellite 2020向宇宙進發

【高達 G-Satellite 人造衛星 太空計劃】2017年8月日本東京奧運委員會啟動了一個東京奧運2020計劃「One Team Project」，由東京奧運委員會、東京大學、日本宇宙航空研究開發社（Japan Aerospace Exploration Agency / JAXA）及福井縣3間公司攜手合作，將一枚載有高達及紅彗星的人造衛星「G-Satellite」TRICOM-1R送上太空，並於2020年東京奧運會期間圍繞地球運行。 如今人造衛星開發成功並確定於2020年春季送上太空，日前One Team Project G-Satellite 東京奧運期間限定人造衛星計劃最新宣傳片上架！

One Team Project人造衛星「G-Satellite」載有高達及紅彗星，確定於2020年春季送上太空【東京2020 網站圖片】

G-Satellite人造衛星將在奧運會期間繞地球運行，是奧運會和殘奧會歷史上首次專門為奧運會製作人造衛星並獨立圍繞地球運行，G-Satellite以立方體人造衛星TRICOM-1R開發，將經由火箭發射運送到國際太空站，在10cm x 10cm x 30cm的 G-Satellite 上會有一片電子告示板可顯示東京奧運日語打氣字句，同時RX-87-2 高達、紅彗星渣古（Char's Zaku）模型更會「守護」人造衛星！日前G-Satellite開發及製造完成並已正式交付JAXA，並預定於2020年3月經火箭運送國際太空站，3月至4月期間由國際太空站放於宇宙航行軌道上應援東京奧運。

G-Satellite小型人造衛星應援東京奧運，已完成開發並確定明年3月送上太空 【JAPANTODAY網站圖片】

日前東京奧運委員會在網上公開 One Team Project 小型人造衛星計畫的動畫影片，透過動畫簡單介紹高達、紅彗星渣古G-Satellite，終於實現《Mobile Suits Gundam》系列中兩大主角機體在太空守護地球的願望，並為2020東京奧運打氣！

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One Team Project人造衛星計劃最新宣傳片