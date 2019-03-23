Epic Games獨佔多款遊戲PC版　新加入《暴雨殺機》、《BEYOND》等

Epic Games在2018年底為了推廣自家的數位發行平台「Epic Games Store」，推出了對遊戲開發者更為有益的獲利抽成比例，也與多個開發商簽訂合約，讓多款遊戲成了Epic Games Store上的獨佔作品，其中還包含了PS4平台的《風之旅人》。

《風之旅人》PC版將為Epic Games Store獨佔作品的消息在當時獲得了不少關注，而近期又有更多的PS4平台作品加入了該項行列，那就是Quantic Dream所打造的《暴雨殺機》、《BEYOND》與《底特律：變人》，也將會以 Epic Games Store 獨佔作品的形式登上 PC 平台。

PS4 平台獨佔作品《風之旅人》（gamebase）

Quantic Dream 的共同執行長Guillaume de Fondaumiere在消息曝光後也表示他們相當感激Sony Interactive Entertainment在這長達 12 年合作時間所給予的幫助，讓他們得以持續推出各式各樣的佳作。而他們也相信與 Epic 合作後，旗下作品也能接觸到更加廣大的粉絲，也能讓PC玩家獲得體驗這些佳作的機會。

《暴雨殺機》、《BEYOND》與《底特律：變人》PC 版上市日期尚未確立，僅預定於2019年登場。（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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