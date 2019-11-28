《變形俠醫大戰狼人》有望拍電影？　麥克雷法路東京動漫節漏口風

即便囊括Marvel電影宇宙（MCU）十年來23部電影的「無限傳奇」（The Infinity Saga）系列已經告一段落，美國影星麥克雷法路（Mark Ruffalo）似乎還有機會能繼續演出布斯班拿（Bruce Banner）博士與變形俠醫（Hulk）。日前他公開表示希望能看到《變形俠醫大戰狼人》的電影成真，也提到他將與Marvel Studio總裁奇雲費治（Kevin Feige）碰面，談談他在接下來的MCU中將扮演的角色──

​麥克雷法路東京動漫展大聊變形俠醫的未來規劃

關注MCU動態的粉絲，絕對都對麥克雷法路詮釋的變形俠醫以及布斯班拿印象深刻，許多觀眾也十分好奇這位角色今後將如何出現在系列影視當中。尤其今年稍早我們才剛在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中，見到他以「變形俠醫教授」形象現身，不同於其他幾位已經宣布畢業的初代復仇者夥伴們，這位集智慧與力量於一身的超級英雄，仍十分保有今後的發展空間。

「變形俠醫」於《復仇者聯盟4：終局之戰》使用無限手套「復活」化成灰燼的英雄（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

麥克雷法路日前出席一年一度的東京動漫展（Tokyo Comic con）活動，並與現場粉絲大聊與MCU相關的話題。變形俠醫今後的發展也是粉絲十分好奇的問題，也想了解是否有機會能在《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）中看到變形俠醫身影……容我們提醒一下大家，今年在聖地牙哥動漫展SDCC之後，就沒有聽到該片導演塔泰格韋替替（Taika Waititi）透露任何相關的重大消息了。但是別擔心，沒有意外的話，該片目前仍然將按照原訂時程，於明年初展開拍攝工作。

今年的聖地牙哥國際漫畫展，塔泰格韋替替執導、妮妲莉寶雯（Natalie Portman）主演的Marvel超級英雄電影《雷神奇俠4》還未拍攝便已吸引粉絲矚目。（Gettyimages）

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至於變形俠醫，麥克雷法路則表示自己已經和奇雲費治預約好了一場會議：「上禮拜奇雲費治才問我對變形俠醫還有什麼點子或是故事，我回答他：『沒錯，我認為的確還有說故事的空間』。而他則表示：『這個嘛，你怎麼不直接過來跟我說說呢，我們來看看能不能幫你在Marvel電影宇宙的未來找到一席之地。』」

劇透王許願，「變形俠醫大戰狼人」有望成「真」？

而談到他所謂「還有說故事的空間」，麥克雷法路表示他很樂意看到「變形俠醫大戰狼人」的電影。雖然目前這可能只是麥克雷法路心頭想法之一，但狼人這位角色的版權目前的確已經回到Marvel Studio手中，已能正式參戰MCU。值得一提的是，Marvel漫畫中這兩位肉體派英雄的確曾多次交手：《Ultimate Wolverine vs. Hulk》是一部連載於2005至2009年的漫畫系列篇章，更於2013年推出動畫版劇集；2009年的動畫電影《Hulk Vs.》也能看到變形俠醫與狼人展開硬派對決。

2009年Marvel超級英雄系列動畫電影《Hulk Vs.》中，變形俠醫與狼人展開硬派對決。（《Hulk Vs.》動畫截圖）

今年9月，曾傳出Marvel Studio正在計畫《狼人大戰變形俠醫》電影的消息，該版本的變形俠醫將改編自Marvel原作漫畫中的「Immortal」系列篇章，距離正式執行還需3至4年時間。雖然只是傳聞，但仍讓許多粉絲聽的興奮不已，期盼一切有機會成真。但可千忘別忘記，我們的麥克雷法路同時也是一位十分稱職的MCU「劇透王」，搞不好他在東京動漫展上的發言藏有「弦外之音」也說不定；另一方面，當狼人於MCU正是登場之際，的確可以期待他與變形俠醫之間將引爆衝突大戰。

變形俠醫在接下來的MCU影視作品中，到底將會面臨什麼樣的新故事？麥克雷法路與奇雲費治坐下來好好聊聊之後，就能揭曉了。

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