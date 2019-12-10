【Dead Cells】好評獨立遊戲首推付費DLC　希望玩家支持打造新作

《死亡細胞》（Dead Cells）在 2017 年於 Steam 展開付費測試後，便靠著 Roguelike 和關卡隨機生成系統等要素獲得了不少玩家的好評，成了頗受關注的獨立遊戲，在經歷一段時間的開發並於 2018 年正式推出後，更是成了最為熱門的 Roguelike 動作遊戲。

Motion Twin 推出《死亡細胞》後並未就此停下，他們也持續的為該款佳作推出各式各樣且內容豐富的免費更新，讓遊戲即便到了 2019 年都還是有不少玩家在挑戰。而近期開發團隊又帶來了一項好消息，那就是又有一項《死亡細胞》的 DLC 已預計於 2020 年第一季登場啦！

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本次的 DLC 名為「The Bad Seed」，新的區域將會以植物溫室作為主題來設計，有著溫馴的蘑菇部族，也有著各種兇殘的突變植物和蛙人等著暗算玩家。而本次也是該作的首款付費 DLC，開發團隊表示他們已在一年的時間內推出不少免費的更新內容供玩家體驗，而這次的付費 DLC 可以說是讓玩家表達支持的作法，若認可他們這些年來的努力便可購買此 DLC 以示認可。而 Motion Twin 也有興趣打造新作品，因此也希望玩家能夠支持此次的 DLC，讓他們有足夠的資源來打造另一款佳作。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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