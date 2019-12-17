PS4《碧藍幻想Versus》格鬥＋RPG二月上市　有繁中版兼公布DLC

日本 Arc System Works 以 Cygames 旗下人氣手機遊戲《碧藍幻想》（Granblue Fantasy）世界觀為題材開發製作，預定於 2020 年 2 月 6 日在 PS4 主機上推出，也將同步推出繁中版的對戰動作 RPG《碧藍幻想 Versus》（Granblue Fantasy：Versus／グランブルーファンタジー VERSUS），官方特地公開本作最新情報讓玩家們知道！

本作為一款以人氣手機遊戲《碧藍幻想》為題材，由《聖騎士之戰》等人氣格鬥遊戲開發商 Arc System Works 使用 Unreal 4 引擎全新打造的格鬥動作 RPG，遊戲中除了以對戰為主題的「Versus」模式外，還將會收錄以冒險為主的 RPG 模式，讓玩家們可以使用這些手機版裡熟悉的角色們，在舞台上展開全新的戰鬥與冒險！

而在這次官方所公開的情報方面，首先官方宣布，將會收錄本作頭目角色「黑衣男」（黒衣の男）與「貝利亞爾」（ベリアル）在本作中正式參戰讓完機們可以使用。其中黑衣男將透過 3 月上旬的更新開放給玩家們使用（須將 RPG 模式過關，或是可透過 DLC 購買解鎖）；至於貝利亞爾，則是預定將於第二季更新中推出讓玩家們可以來操作使用。

除此之外，官方也公開季票第一季將會開放的角色情報讓玩家們確認。其中能分別切換源氏／神樂使用不同技能戰鬥的「娜爾梅亞」（ナルメア），將於 3 月上旬參戰；而豪快格鬥家「索利茲」（ソリッズ）與玩家們熟悉的女主角「吉妲」（ジータ）則將於 4 月上旬參戰；至於第一季季票中第五名參戰角色，目前則是預定將於 2020 年 3 月正式公開。

+ 6 + 5 + 4

除此之外，官方也宣布，本作將會與《碧藍幻想》手機日版進行連動，玩家們只要購買本作，即可獲得下載序號，可以在日版手機版中換得特別獎勵道具；而如果玩家們將本作 RPG 模式過關，還可以在手機版獲得 5,000 晶寶石等獎勵！而且玩家們只要購買本作各種 DLC，也將可以得到與日本手機版連動的各種購入特典（包括黑衣男今後預定實裝的報酬武器一種、娜爾梅亞、索利茲、吉妲專用 Skin 外觀等等），玩家們可以依照自己的需求，來選擇是否要購買入手。

而如果玩家們購買本作包括 DL 版角色季票套組、超值豪華版與 DL 數位豪華版等版本，官方也將會送出貝利亞爾的 PS4 自訂主題桌面讓玩家們使用；玩家們如果購買 DL 數位豪華版，則將會附贈露莉亞的自訂主題桌面，喜歡這兩名角色的玩家們可別錯過入手！

（《碧藍幻想Versus》遊戲擷圖）

另外，目前在網路上，也公開本作試玩版的最新實機展示讓玩家們欣賞。本次公開的實機展示，為官方於上周末在日本東京千葉幕張展覽館舉辦的「碧藍幻想 Fes 2019」活動中，展出的最新實機試玩版本，玩家們可以透過影片，先來確認本作實際遊戲操作的模樣與特色！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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