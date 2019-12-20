夢幻主機Nintendo PlayStation天價拍賣　見證任天堂與Sony往事

如果有在注意家用主機歷史的玩家，應該都曾聽過任天堂與 Sony 曾經有一段合作關係，1991 年兩家公司共同合作開發的 CD-ROM 搭載型家用主機「Nintendo PlayStation」，因為任天堂與 Sony 之間一些事情導致該企劃被束之高閣，隨後在 1994 年 Sony 就自行推出 PlayStation，該主機被玩家與粉絲之間稱為夢幻的主機。

直到 2009 年，一名收藏家 Terry Dieblod 在某個拍賣會上買下「Nintendo PlayStation」的原型機體，他的兒子在 2015 年時拍下一段影片並上傳到 Youtube 上，從此玩家們變得知了這款夢幻主機是真的存在。曾有買家開出高達上億元的價格希望能購買「Nintendo PlayStation」但被 Terry 拒絕，Dieblod 父子也帶著這台主機參加過許多活動，因為無償參加活動，龐大的旅費支出使得 Terry 不得不割愛，決定在 2020 年 2 月 27 日至 29 日由 Heritage Auctions 舉行的拍賣上拍賣這台主機。

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在近年遊戲收藏界不少保存良好且帶有歷史的商品都以驚人的價格售出，「Nintendo PlayStation」作為遊戲主機史上數一數二的夢幻商品，會以多少價格拍賣成功預計將成為眾人注目的焦點。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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