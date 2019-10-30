Sony公布PS5（PlayStation 5）次世代主機將於明年推出，以為有關新主機的消息會暫時停下？有網民於日本商標註冊中發現，日本Sony Interactive Entertainment（SIE）已悄悄登記PlayStation的後繼機名稱，更是不止一部機的註冊！

Sony Interactive Entertainment（SIE）將於明年推出PS5，據日本SIE的商標註冊時間，「PS5 / PlayStation 5」與PS4的商標名稱於2006年已登記，同年正是PS3正式推出時間；遊戲網站GEMATSU作者Sal Romano發表文章，發現日本SIE在PS5公布後，已經將未來PlayStation後繼機的名稱註冊。

PS5早前正式公開，並預計於2020年推出。 【PlayStation】

在日本知識產權查閱服務「商標ウォッチ」（商標Watch)上出現，2019年10月9日由登記者「株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント」（Sony Interactive Entertainment有限公司）作出5項新註冊，並於10月29日公開，歸類為第9類（機械器具）及第28類（おもちゃ / 玩具），而名稱就是「PlayStation 6」、「PlayStation 7」、「PlayStation 8」、「PlayStation 9」到「PlayStation 10」，足足5代後的主機都已確定名稱！

以現時PlayStation一代主機由公布計畫、開發至推出約有5年時間計算，這次PlayStation的名稱註冊中已達至第10代估計，Sony對未來PlayStation的產品已有約25年後的願景。而過往Sony Computer Entertainment（SIE前名）註冊PlayStation名稱歷程，除「PS」於1994年推出到2000年才正式註冊、「PS2」亦於1999年註冊2000年推出外，PS3（2005年註冊）、PS4及PS5同時於2006年註冊兩部主機名稱，PS4及PS5亦分別於2013年及2020年才推出，這次Sony的大規模註冊舉動，除了擬定未來外，亦是一種防止外界借提早註冊商標名稱謀利手法。