GAME AWARDS大量新作：對馬幽魂、FFVII重製版新片、XBOX新機現身

The Game Awards2019 遊戲頒獎禮 被視為電玩業界「奧斯卡」，於香港12月13日早上假美國洛杉磯微軟劇院舉行。焦點不單落在多項大獎，多間廠商亦趁機公布勁料，感覺有如小型E3發布會，筆者現為大家簡介箇中內容。（文：比利／編：鍾世傑）

Xbox Series X 主機直立外型似個人電腦﹝微軟圖片﹞

Xbox Series X 次世代XBOX主機現身

Xbox Series X 即是代號「PROJECT SCARLETT」的XBOX第四代主機，微軟終於公布主機的神秘面紗。從官方片段中，可見主機外觀類似家用電腦DESKTOP﹝有網民戲稱類似某內地品牌的空氣淨化機 ），以傳統黑色為底色，垂直擺放。正面極為簡潔，只有一個小型按鍵（開關鍵或退碟鍵）及光碟盤，上方有XBOX商標。至於頂部是面積頗大的排氣口，畢竟主機性能強勁，如何散熱是重要一環，避免重現XBOX 360「死亡紅環」問題。

這主機將於採用新款無線手掣，加入類似PS4手掣的「分享鍵」，方便將打機片段放上網。XBOX部門主管Phil Spencer表示，此舉是回應玩家要求，新主機亦對應現有XBOX ONE系列手掣、XBOX ELITE可組件手掣等。微軟暫時未公布相關專用遊戲，預料明年E3有更多資料曝光，預計感恩節或聖誕期間推出。

《GODFALL》成為首款公布的PS5遊戲

大家沒看錯標題，SONY尚未正式公開PS5詳情，已有廠商急不及待公布PS5遊戲！由CounterPlay Games製作的第三身視點的ARPG《GODFALL》，落實推出PS 5及PC版，據知玩法有點像《DIABLO》，屬多人同玩刷寶物打怪類作品。暫時廠方僅公布CG片段，未見實際遊戲畫面，因此難以憑片段判斷PS5性能如何。至於開發商COUNTERPLAY GAMES，是美國加州一間約有75人的獨立工作室，部分員工曾參與開發《DESTINY 2》、《GOD OF WAR》等，相信今作會有一定水準。

PS4《對馬幽魂》落實明年夏季推出

由SONY旗下SUCKER PUNCH工作室製作的PS4大作《對馬幽魂 GHOST OF TSUSHIMA》，官方公開長達3分半鐘的遊玩畫面，講述日本鎌倉幕府時代，蒙古大軍進攻對馬島﹝朝鮮半島與九州島之間﹞的故事，而玩家操控武士，稱為GHOST的「境井仁」保衛家園。

《對馬幽魂》遊戲片段截圖（GAMEAWARDS片段）

+ 4 + 3 + 2

從片段中，主角可在草原或雪地騎馬，攀爬高山，揮刀以一敵眾、從後暗殺，或武士間堂堂正正對決，戰鬥不乏血腥場面，喜歡FROM SOFTWARE《隻狼》的玩家，相當對《對馬幽魂》會充滿期待。

任天堂Switch 勁作登場：日式RPG《Bravely Default II》

任天堂Nintendo Switch多款新作亦在頒獎禮中曝光！焦點之一是日式RPG《Bravely Default II》，屬淺野智也製作的遊戲系列，首集2012年在3DS推出，憑著華麗畫面、具戰略元素的儲氣式戰鬥系統、由REVO編寫的經典樂曲，以及意想不到的劇情，當時被視為RPG經典。之後團隊製作《BD：Second Layer》及Switch大作《Octo Traveler》。

說回《BD II》，此作由原班人馬製作，同樣由REVO編曲，從片段看到遊戲起用全新角色，一名金髮女子手持水晶，與在三名同伴在山上聚集，而片段影到城堡、雪山等場景。暫時官方公布的資料不多，但安排此作明年推出。

任天堂Switch 勁作登場：《No More Heres 3 英雄不再３》

另一Switch新作《No More Heres 3》暫定明年推出，由鬼才須田剛一製作的《英雄不再》系列憑獨特玩法及另類人設被受玩家關注，今作主角同樣是殺手Travis，而畫風較為卡通化，講述神秘角色(自稱超級英雄)，試圖征服世界，其手下更施放地圖炮，將人類變成紫色泡泡怪！暫時未知實際玩法，不排除是傳統的動作遊戲(殺手用激光劍殺敵)，再加多種迷你遊戲，喜歡另類人設風格的玩家不妨留意！

《FF VII重製版》新片曝光型男CLOUD凶斬救世界

SQUARE ENIX在頒獎禮公布，長約一分半鐘的PS4《Final Fantasy VII 重製版》片段，老實說，片段中大部分內容已曝光，包括賣花女Aeris、「青梅竹馬」酒吧女Tifa，以及反神羅組織「雪崩」一眾成員。今次片段主要包括多個場景，包括逃離神羅大樓的電單車追逐戰，CLOUD激鬥神羅特工TURKS、眾人決戰魔晃爐的機械人等。

此作將於明年3月3日推出，相信大家知道遊戲僅收錄「城市米德加」劇情，而不是整個《FF VII》故事，SQEN早前表明正開發「第二章」，但未肯定究竟有幾多章才完結。